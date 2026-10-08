Isaias se torna o primeiro furacão da temporada de 2026 e ameaça Costa do Golfo

O furacão Isaias se intensificou nesta quinta-feira e se tornou o primeiro furacão da temporada de 2026 no Atlântico. A previsão do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos é que o sistema chegue à costa do Golfo entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, ameaçando áreas do Mississippi, Alabama e do Panhandle da Flórida.

Às 8h, no horário de Brasília, Isaias apresentava ventos máximos sustentados de 80 milhas por hora, cerca de 129 km/h, e estava localizado aproximadamente 620 quilômetros ao sul-sudoeste da foz do rio Mississippi. O Centro Nacional de Furacões prevê que a tempestade continue ganhando força antes de atingir a costa.

Um alerta de furacão está em vigor para a Costa do Golfo, desde Ocean Springs, no Mississippi, passando pelo Alabama até a divisa entre os condados de Bay e Gulf, na Flórida. Também há alertas para tempestades tropicais e risco de elevação do nível do mar em diferentes trechos da costa.

O governador da Flórida, Ron DeSantis, declarou estado de emergência em mais de duas dezenas de condados. No Alabama, a governadora Kay Ivey adotou a mesma medida para 40 condados.

Em partes do condado de Okaloosa, na região do Panhandle da Flórida, evacuações obrigatórias foram determinadas. Em áreas costeiras do sudeste do Alabama, evacuações voluntárias também foram recomendadas. Autoridades de Gulf Shores pediram que visitantes deixassem a região para reduzir o congestionamento e facilitar as operações de emergência.

O Centro Nacional de Furacões prevê entre 3 e 7 polegadas de chuva, aproximadamente 76 a 178 milímetros, em áreas costeiras do sudeste da Louisiana até o Panhandle da Flórida. Em alguns pontos, o acumulado pode chegar a 10 polegadas, ou cerca de 254 milímetros. Chuvas fortes também podem atingir outras partes do sudeste dos Estados Unidos, incluindo o Tennessee e as Carolinas.

Primeiro furacão mais tardio em 121 anos

A formação de Isaias como furacão ocorreu excepcionalmente tarde para os padrões do Atlântico. Segundo dados da NOAA, foi a data mais tardia em 121 anos para o surgimento do primeiro furacão de uma temporada, ficando próxima do recorde registrado em 8 de outubro de 1905.

A temporada de furacões do Atlântico vai de 1º de junho a 30 de novembro. Em média, são registrados 14 tempestades nomeadas, sete furacões e três grandes furacões por temporada.

A atividade no Atlântico vinha sendo considerada excepcionalmente baixa em 2026. Meteorologistas relacionam parte dessa redução à presença de um forte El Niño, fenômeno que costuma favorecer temperaturas mais baixas no Atlântico e mudanças nos padrões de vento, dificultando o desenvolvimento de sistemas tropicais.

Enquanto o Atlântico registra uma temporada mais tranquila, o Pacífico vem apresentando uma sequência incomum de furacões.

Fonte: CBS