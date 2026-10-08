Furacão Isaias provoca evacuações e fechamento de escolas na Flórida

O furacão Isaias avançou em direção à Costa do Golfo dos Estados Unidos nesta quinta-feira, provocando evacuações obrigatórias, cancelamento de aulas e medidas de emergência em áreas da Flórida, Alabama e Mississippi.

Com ventos máximos sustentados de cerca de 85 milhas por hora (137 km/h), o sistema tinha previsão de atingir a região norte da Costa do Golfo entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado. O Centro Nacional de Furacões alertou para uma maré de tempestade potencialmente perigosa, ventos destrutivos e chuvas capazes de provocar alagamentos.

Na Flórida, pelo menos quatro distritos escolares cancelaram aulas, enquanto o condado de Okaloosa determinou evacuações obrigatórias em algumas áreas costeiras. O governador Ron DeSantis declarou estado de emergência em 25 condados. No Alabama, a medida foi adotada em 40 condados.

As autoridades também alertaram para até 10 polegadas de chuva, o equivalente a cerca de 25 centímetros, além da possibilidade de tornados entre sexta-feira e sábado. A maré de tempestade poderia atingir entre 1,5 e 2,1 metros em partes do Alabama e Mississippi.

Equipes de emergência da Flórida foram mobilizadas para ajudar nas áreas afetadas. A Florida Task Force One, com 88 profissionais do Miami-Dade Fire Rescue, seguirá para Tallahassee por duas semanas. Outra equipe, com 80 integrantes do Miami Fire Rescue, também foi enviada ao Panhandle, levando especialistas em resgate em águas rápidas, cães de busca, médicos, engenheiros estruturais e profissionais de comunicação.

A temporada de furacões de 2026 vinha sendo considerada incomumente tranquila, em parte devido ao forte fenômeno El Niño. Isaias se formou mais de quatro meses após o início oficial da temporada e ficou a apenas um dia de igualar o recorde de furacão que mais demorou para se formar no Atlântico, registrado em 1905.

A tempestade também afetou a produção de petróleo no Golfo do México. Cerca de 25% da produção regional havia sido temporariamente interrompida, reduzindo a oferta em aproximadamente 511 mil barris por dia.

As autoridades reforçam que o foco, neste momento, é a preparação. Moradores de áreas de risco estão sendo orientados a acompanhar os alertas oficiais, proteger suas propriedades e deixar regiões costeiras quando houver ordem de evacuação.

Fonte: NBC