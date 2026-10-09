Furacão Isaias atinge categoria 3 e ameaça a costa da Flórida

O furacão Isaias ganhou força nesta sexta-feira e chegou à categoria 3, considerada um grande furacão, enquanto avançava em direção à costa do Golfo do México, nos Estados Unidos. Com ventos sustentados de até 193 km/h, a tempestade ameaça o Panhandle da Flórida, o sul do Alabama e o sul do Mississippi.

De acordo com o Centro Nacional de Furacões dos EUA, a previsão era de que o sistema tocasse o solo na noite de sexta-feira, entre a Baía de Mobile, no Alabama, e a Baía de Choctawhatchee, na Flórida. O fenômeno poderia provocar ventos destrutivos, inundações repentinas, tornados e uma elevação do nível do mar de até dois metros em áreas costeiras.

Autoridades alertaram que as condições meteorológicas poderiam piorar rapidamente. O governador do Alabama, Kay Ivey, ordenou a evacuação de pessoas que não residem em Gulf Shores, Orange Beach e Dauphin Island. Na Flórida, alguns condados também determinaram evacuações em áreas costeiras.

Governadores dos dois estados declararam estado de emergência, enquanto distritos escolares cancelaram aulas. A Guarda Nacional foi mobilizada para auxiliar nas operações de preparação e resposta.

Voos cancelados e produção de petróleo interrompida

A tempestade também afetou o transporte aéreo. Aeroportos da região, incluindo os de Destin-Fort Walton Beach e Pensacola, na Flórida, suspenderam operações e cancelaram voos.

No setor energético, empresas interromperam parte significativa da produção de petróleo no Golfo do México. Segundo dados citados na reportagem, cerca de 63% da produção regional havia sido suspensa temporariamente, retirando aproximadamente 1,3 milhão de barris por dia do mercado.

A previsão era de que Isaias perdesse força rapidamente após atingir o continente, podendo ser rebaixado para tempestade tropical até sábado à tarde. Mesmo assim, os meteorologistas alertaram para o risco de chuvas intensas, ondas perigosas e interrupções prolongadas no fornecimento de energia.

Fonte: NBC