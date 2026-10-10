Furacão Isaias deixa ao menos dois mortos e provoca alagamentos na Flórida e no Alabama

Tempestade atingiu a costa do Golfo com ventos de até 169 km/h, derrubou árvores, danificou casas e deixou mais de 668 mil clientes sem energia elétrica em três estados.

O furacão Isaias atingiu a costa do Golfo do México na sexta-feira, provocando ventos fortes, chuvas intensas e inundações na região do Panhandle da Flórida e no Alabama. Pelo menos duas pessoas morreram após árvores caírem sobre residências, segundo informações divulgadas pela imprensa americana.

O fenômeno chegou à costa perto de Destin, na Flórida, como um furacão de categoria 2, com ventos sustentados de até 169 km/h. Em Escambia County, autoridades atenderam a uma ocorrência envolvendo uma árvore que caiu sobre uma casa e atingiu uma pessoa, encontrada sem sinais vitais. A morte ainda não havia sido oficialmente confirmada pelo governo estadual no momento da declaração do governador Ron DeSantis.

Uma segunda morte foi registrada na manhã de sábado, em Birmingham, no Alabama, depois que uma árvore caiu sobre uma residência. Outras casas da região também sofreram danos.

Ruas alagadas, árvores e postes derrubados foram registrados em diferentes localidades. Na noite de sexta-feira, mais de 668 mil clientes estavam sem energia elétrica na Flórida, no Alabama e na Geórgia. O governador DeSantis alertou para o risco de inundações repentinas e pediu que moradores evitassem sair de casa.

Evacuações e risco de novas inundações

O Centro Nacional de Furacões alertou para uma possível elevação do nível do mar de até 2,7 metros em áreas costeiras vulneráveis, incluindo Pensacola Beach e a região do Gulf Islands National Seashore. Também havia risco de tornados no Panhandle da Flórida e no sul da Geórgia.

Diversos condados determinaram evacuações obrigatórias, enquanto Mobile, no Alabama, estabeleceu toque de recolher até a manhã de sábado. Cerca de 5 mil integrantes da Guarda Nacional da Flórida foram mobilizados para apoiar as operações de emergência.

Embora a previsão fosse de que Isaias perdesse força e fosse rebaixado a tempestade tropical até sábado à tarde, a expectativa era de continuidade das chuvas. Algumas áreas do sul do Alabama e do sudoeste da Geórgia poderiam acumular entre 10 e 20 centímetros de precipitação, ou até mais, ao longo do fim de semana.

A tempestade também provocou cancelamentos de voos em aeroportos da região. Autoridades alertaram ainda para possíveis interrupções no abastecimento de combustível caso quedas de energia afetassem o funcionamento de refinarias.