Tempestade na costa dos EUA pode ganhar força tropical e receber nome de Josephine

Uma tempestade costeira em formação na região do Meio-Atlântico dos Estados Unidos tem chance moderada de adquirir características tropicais até o fim desta semana e se tornar a próxima tempestade nomeada da temporada de furacões no Atlântico. Se isso acontecer, receberá o nome de Josephine.

O sistema, inicialmente não tropical, pode aproveitar as águas mais quentes da Corrente do Golfo para intensificar a atividade de tempestades e passar por uma transição para uma tempestade subtropical. No entanto, os modelos meteorológicos ainda divergem sobre essa possibilidade, com estimativas que variam de 20% a 60%.

Independentemente de receber ou não um nome, a tempestade já deve provocar impactos significativos ao longo da costa, da Carolina do Norte ao sul de Nova Jersey, principalmente até quarta-feira.

Ventos persistentes vindos do oceano, com rajadas de até 80 km/h, podem provocar alagamentos costeiros, avanço da água sobre praias, erosão e ondas perigosas. Em trechos da costa da Virgínia e de Maryland, as ondas na zona de arrebentação podem alcançar de 2,4 a 3,7 metros nos próximos dias.

As áreas mais vulneráveis incluem as ilhas de Hatteras e Ocracoke, na Carolina do Norte, onde cada ciclo de maré alta pode agravar os impactos. A rodovia Highway 12, que atravessa áreas com dunas fragilizadas, também preocupa.

A previsão indica que os ventos devem começar a perder força na quinta e na sexta-feira, à medida que o sistema se afasta. Ainda assim, o risco de alagamentos costeiros pode persistir durante boa parte da semana.

Em outras áreas do Atlântico, a previsão é de condições relativamente tranquilas até o fim de outubro.

Fonte: Local 10