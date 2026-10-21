Tempestade na costa dos EUA tem chance moderada de se tornar a tempestade subtropical Josephine

O Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) estima uma chance moderada de que uma tempestade costeira em formação na costa leste do país se torne a tempestade subtropical Josephine até quarta ou quinta-feira. O sistema, identificado como Invest 93L, estava localizado a cerca de 480 quilômetros a leste de Outer Banks, na Carolina do Norte, na manhã de terça-feira.

A tempestade continua se intensificando, mas ainda não apresenta todas as características necessárias para ser classificada como subtropical. Nos próximos dias, a permanência sobre as águas mais quentes da Corrente do Golfo pode favorecer a formação de tempestades elétricas organizadas perto do centro do sistema. Se isso ocorrer, ele poderá receber o nome Josephine e passar a ter uma previsão oficial de trajetória do NHC.

Mesmo que a classificação não se confirme, os impactos costeiros devem continuar ao longo da semana. Rajadas de vento próximas de 80 km/h já foram registradas na região de Outer Banks.

O alerta inclui risco de alagamentos costeiros de intensidade leve a moderada durante vários ciclos de maré alta, entre a Carolina do Norte, a região de Tidewater, na Virgínia, a costa leste de Maryland e o sul de Nova Jersey. Ondas de 2,4 a 3,7 metros também podem provocar condições perigosas no mar, erosão nas praias e avanço da água sobre vias próximas ao litoral.

A previsão é que os ventos percam força gradualmente na quinta e na sexta-feira, reduzindo os problemas com alagamentos no fim da semana.

Segundo os modelos meteorológicos considerados mais confiáveis, o sistema tem aproximadamente 50% a 60% de chance de se tornar Josephine até quarta ou quinta-feira. Caso isso aconteça, a mudança deverá ocorrer enquanto a tempestade já estiver se afastando da costa americana.

O NHC não prevê a formação de outros sistemas tropicais no Atlântico até o fim do mês.

Fonte: Local 10