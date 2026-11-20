A menos de duas semanas do fim da temporada de furacões de 2026, o Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC) monitora uma área de instabilidade com potencial para desenvolvimento tropical próximo à costa da Flórida.

O sistema de baixa pressão, que deve se formar nas proximidades das Bahamas, poderá evoluir para uma tempestade subtropical ou tropical enquanto avança em direção ao norte, próximo à costa sudeste dos Estados Unidos. Atualmente, o NHC estima em 50% a chance de desenvolvimento tropical.

Mesmo que não se transforme em uma tempestade, o sistema poderá provocar ventos fortes, ondas perigosas e alagamentos costeiros causados pela água do mar. Dependendo de sua trajetória, também há possibilidade de novos alagamentos por água da chuva no sábado.

Aeronaves especializadas em monitoramento de furacões devem investigar o sistema na tarde de sexta-feira.

Caso alcance a classificação de tempestade tropical, receberá o nome Kyle. A temporada de furacões termina oficialmente em 30 de novembro.

Fonte: Click Orlando

