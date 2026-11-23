O Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos (NWS) confirmou que um tornado EF-1 atingiu Palm Beach County, na Flórida, no sábado (21). Os primeiros levantamentos apontam que os principais danos foram causados pela queda de árvores.

Vídeos registrados em Boca Raton mostraram árvores derrubadas em uma área residencial. Já imagens feitas em Delray Beach parecem mostrar a formação de um tornado. A velocidade dos ventos ainda será divulgada após a conclusão da análise dos dados.

A passagem do sistema de tempestades provocou condições severas em diferentes regiões do sul da Flórida. Ao longo do sábado, o NWS emitiu cinco alertas de tornado: três pelo escritório de Miami e dois pelo de Melbourne.

O primeiro alerta foi divulgado às 11h57, após radares detectarem rotação em tempestades que atingiam áreas do norte de Miami-Dade e do centro-sul de Broward. Mais tarde, a atividade mais intensa se deslocou para Palm Beach County.

Também foi registrada uma tromba d’água às 11h22, a cerca de duas milhas náuticas a nordeste de Miami Beach. Perto de Fort Drum, outros dois alertas foram emitidos para tempestades com rotação detectada por radar, que poderiam afetar áreas de Okeechobee e da região de Treasure Coast.

Segundo o NWS, a combinação de uma frente quase estacionária, alta umidade e instabilidade atmosférica favoreceu a formação das tempestades organizadas.

Fonte: NBC