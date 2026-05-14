A brasileira que encontrou nos EUA desafios, cura e um novo propósito de vida

Há nove anos nos Estados Unidos, cabeleireira brasileira superou dificuldades financeiras, barreiras com a língua e um diagnóstico de câncer enquanto construía uma nova vida para a família na Flórida

Quando Taciane Andrade entrou em uma unidade do Senac, no estado do Rio de Janeiro, aos 19 anos, sua intenção era começar um curso técnico de enfermagem. Mas, sem previsão para abertura de novas turmas, decidiu se matricular em um curso de cabeleireira para "não ficar parada". O que parecia uma escolha provisória acabou mudando completamente sua vida.

Hoje, aos 44 anos, ela vive em Coconut Creek, na Flórida, onde atua como cabeleireira e atende clientes através do seu trabalho no "Natural Beauty by Taci". Há nove anos nos Estados Unidos, Taciane construiu uma trajetória marcada por fé, resiliência e recomeços.

A paixão pelos cabelos começou cedo. Ainda criança, ela gostava de fazer tranças e penteados nas pessoas próximas. Mas a formação profissional aconteceu em um período extremamente desafiador. Mãe de uma bebê de apenas seis meses, Taciane trabalhava em uma sapataria até as 7 da noite, enquanto o curso começava às 6h30 da tarde.

"Foi muito difícil, mas Deus colocou pessoas maravilhosas no meu caminho. Tive uma professora que acreditou em mim mais do que eu mesma acreditava", relembra.

Ao chegar aos Estados Unidos, ela enfrentou as dificuldades comuns a muitos imigrantes: adaptação cultural, saudade da família e a barreira da língua. Com uma família para criar e sem dominar o inglês, precisou tomar decisões importantes sobre carreira e estabilidade financeira.

Mesmo diante das incertezas, conseguiu começar a trabalhar na própria área logo na primeira semana no país. Ainda assim, os desafios estavam longe de terminar.

Dois anos após chegar aos EUA, quando ainda estava indocumentada, Taciane recebeu um diagnóstico de câncer no colo do útero. O momento foi um divisor de águas em sua vida.

"Ali eu senti o chão abrindo debaixo dos meus pés. Eu tinha duas crianças para cuidar e estava longe da minha família", conta.

Segundo ela, a fé foi fundamental para enfrentar aquele período. Taciane afirma que encontrou força espiritual para lidar com o tratamento e acredita que o processo de liberar perdão e curar dores emocionais teve impacto direto em sua recuperação.

Com ajuda de pessoas que surgiram em seu caminho, conseguiu atendimento médico através de uma instituição em Miami, sem custos. Após exames e cirurgia, não precisou fazer quimioterapia.

"Eu vi que quando Deus está no controle, não importa o país em que você esteja ou as dificuldades que enfrente. Ele cuida de tudo", afirma.

Além da carreira construída na Flórida, Taciane diz que uma de suas maiores conquistas é ver os filhos adaptados, felizes e integrados à cultura americana, sem perder os princípios ensinados pela família.

Para ela, sucesso não está ligado apenas a dinheiro ou estabilidade financeira.

"Sucesso é ser uma pessoa de princípios e valores", resume.

Com o sonho da casa própria ainda nos planos, Taciane segue trabalhando, atendendo clientes e compartilhando mensagens de fé e perseverança com outros brasileiros que vivem fora do país.

Seu conselho para quem está começando uma nova vida no exterior é direto: "Não desista por causa das dificuldades. Seja forte, corajoso e siga em frente."