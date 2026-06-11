Cartas Terapêuticas da Prosperidade: projeto criado por três psicólogas transforma palavras em ferramentas de cura emocional

Obra bilíngue nasceu com a missão de fortalecer pessoas emocionalmente, despertar propósito e mostrar que prosperidade vai muito além do dinheiro

Em um mundo marcado por ansiedade, inseguranças e dores emocionais silenciosas, três psicólogas decidiram transformar acolhimento e desenvolvimento humano em uma ferramenta prática de reflexão e cura. Assim nasceu o projeto "Cartas Terapêuticas da Prosperidade", uma obra criada para inspirar, fortalecer e despertar a prosperidade emocional em pessoas de diferentes histórias e realidades.

Idealizado por Victoria Rocha, psicóloga, Master Coach e especialista em desenvolvimento humano, o projeto surgiu a partir de anos de experiência clínica e organizacional. Ao longo de sua trajetória, Victoria percebeu que muitas pessoas viviam emocionalmente bloqueadas, carregando crenças limitantes, traumas e dificuldades que impactavam não apenas os relacionamentos, mas também a autoestima, a espiritualidade e até a vida financeira.

O desejo de criar algo acessível, profundo e transformador levou ao desenvolvimento das cartas terapêuticas — mensagens cuidadosamente elaboradas para promover autoconhecimento, fortalecimento emocional e expansão da consciência.

Para ampliar ainda mais o impacto da obra, Victoria convidou as psicólogas Márcia De Lana e Patrícia Laet para integrarem o projeto como autoras colaboradoras. O que começou como uma parceria profissional se transformou em uma união movida por propósito: ajudar pessoas através da conscientização, do acolhimento emocional e da transformação interior.

A obra foi desenvolvida em formato bilíngue — português e inglês — e organizada em três capítulos que abordam temas essenciais para o desenvolvimento humano, como autoestima, inteligência emocional, relacionamentos, saúde emocional, crenças limitantes, espiritualidade, identidade, propósito, prosperidade e fortalecimento interior.

Mais do que frases inspiradoras, as cartas funcionam como ferramentas terapêuticas que podem ser utilizadas individualmente, em família, grupos de apoio, mentorias, encontros femininos, ambientes corporativos e momentos devocionais.

A proposta central do projeto é mostrar que prosperidade não está ligada apenas às conquistas materiais, mas à capacidade de alinhar pensamentos, emoções e atitudes para viver com mais consciência, equilíbrio e significado.

Segundo as autoras, muitas vezes uma palavra certa, no momento certo, pode mudar completamente a direção de uma vida.

O projeto também carrega um significado especial para brasileiros que vivem fora do país e enfrentam desafios emocionais relacionados à adaptação, identidade e recomeços. Não por acaso, a obra já possui registro oficial no Brasil e nos Estados Unidos, ampliando seu alcance internacional.

Além do lançamento das cartas, o público poderá participar do evento "Emoções do Imigrante", que acontece no dia 20 de junho, em Deerfield Beach, na Flórida. Na ocasião, Victoria Rocha apresentará a palestra "Código da Reconexão: Como Ter uma Vida Plena e Próspera", abordando saúde emocional, propósito e desenvolvimento pessoal.

Os lançamentos oficiais das Cartas Terapêuticas da Prosperidade acontecem no dia 24 de junho em Mendes Pimentel (MG), no dia 27 de junho em Belo Horizonte (MG), e em 18 de julho em Pompano Beach, na Flórida.

Mais do que um projeto literário, as autoras definem a obra como um convite à transformação interior.

"Porque prosperidade não é apenas conquistar coisas. É curar a alma, reconstruir a identidade e viver com propósito."





é psicóloga e Master Coach com quase 30 anos de atuação nas áreas clínica e organizacional.Possui MBA em Gestão de Pessoas e foi reconhecida pelo Governo Americano por sua contribuição profissional, recebendo o Visto de Habilidades Especiais. É fundadora e CEO do Victoria Rocha Institute, organização voltada ao desenvolvimento humano, saúde emocional e performance.Suas principais frentes de atuação incluem:

- Plenitude Method — processo terapêutico para imigrantes emocionalmente bloqueados

- ProsperMind Clinical atendimento clínico online

- Performance Solutions treinamentos empresariais e desenvolvimento de liderança

(754) 304-2254

Instagram: @Victoriarochacoachpsi

é psicóloga, empresária e atuante em projetos comunitários. Desenvolve um trabalho voltado ao acolhimento emocional, fortalecimento humano e apoio social, contribuindo para o desenvolvimento de pessoas e comunidades através da escuta, sensibilidade e propósito. Sua experiência prática com famílias e brasileiros que vivem dentro e fora do país trouxe ao projeto uma visão humana, acolhedora e próxima da realidade vivida por milhares de pessoas.

(754) 367-0782

Instagram: @marciasilvadelana

é psicóloga, pós graduada em Neuropsicologia , TCC, Gestão Pública e Saúde Mental . Fundadora e CEO do Espaço Lotus em Mendes Pimentel - MG atuante no serviço público. Possui ampla experiência na área clínica atendendo crianças , adultos e idosos de saúde mental e desenvolvimento humano, com atuação voltada ao acolhimento emocional, equilíbrio psicológico e promoção da qualidade de vida.

+55 (33) 99918-5924

Instagram: @espaco_lotusmp



