Escritor brasileiro transforma experiências de vida em mais de 80 livros e uma missão de educar

Morando nos Estados Unidos há 15 anos, Umberto Fabbri encontrou na escrita uma forma de incentivar o desenvolvimento humano, inspirando leitores dentro e fora do Brasil

Para muitos, a aposentadoria representa o encerramento de um ciclo profissional. Para o brasileiro Umberto Fabbri, ela marcou o início de uma nova missão. Morador de Coral Springs, na Flórida, há 15 anos, o paulista trocou uma carreira consolidada no mercado financeiro pela dedicação integral à escrita, tornando-se autor de mais de 80 livros e referência em temas ligados à comunicação, autoconhecimento e desenvolvimento humano.

Com formação em administração e marketing, Fabbri construiu uma trajetória que ultrapassou fronteiras. Diversas de suas obras foram traduzidas para o inglês, ampliando seu alcance internacional e levando suas mensagens a leitores de diferentes países. Além dos livros, ele também se destacou como palestrante, realizando mais de 5 mil apresentações ao longo da carreira.

Apesar da vasta experiência profissional e da familiaridade com os Estados Unidos antes da mudança definitiva, a jornada no exterior também trouxe desafios. Um dos principais foi encontrar uma editora americana disposta a apostar em suas obras. A persistência, no entanto, falou mais alto. "Paciência para perseverar, acreditando no meu potencial e nas pessoas com quem trabalho", resume o escritor ao explicar o que o ajudou a seguir em frente.

Grande parte de sua inspiração vem de um dos nomes mais admirados do espiritismo brasileiro: Francisco Cândido Xavier. Durante mais de duas décadas, Fabbri conviveu com Chico Xavier, experiência que resultou em um livro best-seller publicado em 2012, reunindo histórias, ensinamentos e reflexões compartilhados pelo médium mineiro.

Hoje, seu propósito continua o mesmo: contribuir para a formação e o crescimento das pessoas. "Saber que faço parte, mesmo que minimamente, de uma metodologia educacional é o que me motiva todos os dias", afirma.

Ao olhar para o futuro, Fabbri não fala em fama ou reconhecimento. Seu maior desejo é continuar ajudando na construção de um mundo melhor, começando pela transformação individual. Para quem sonha em recomeçar a vida fora do Brasil, ele deixa uma mensagem simples, mas poderosa: "Persistência é a palavra mestra para alcançar os resultados propostos".

Sua história mostra que nunca é tarde para iniciar um novo capítulo. E que o verdadeiro sucesso, segundo ele, está em desenvolver talentos, contribuir positivamente para a vida de outras pessoas e encontrar significado na própria existência.