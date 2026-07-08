Do mercado financeiro para a corrida: brasileiro cria clube que conecta imigrantes nos EUA

Henrique Bisi trocou a carreira corporativa para fundar o Brasil Run Club, projeto que reúne centenas de brasileiros e mostra como o esporte pode transformar vidas e criar laços longe de casa

Nem sempre uma grande mudança de vida começa com um plano de negócios. Às vezes, ela nasce de uma corrida entre amigos. Foi assim que o brasileiro Henrique Bisi Alvares, de 25 anos, transformou um encontro informal em uma comunidade que hoje reúne mais de 230 pessoas em Nova York.

Cofundador e CEO do Brasil Run Club, Henrique deixou para trás uma carreira promissora no mercado financeiro para apostar em um projeto que, segundo ele, oferece algo cada vez mais raro: conexões humanas genuínas.

Apesar de ter nascido em Oklahoma City, nos Estados Unidos, Henrique foi criado em Brasília, onde viveu até os 16 anos. Há uma década, retornou aos Estados Unidos com a família, que inicialmente pretendia passar apenas um ano no país. O plano mudou, e ele construiu sua trajetória acadêmica e profissional na Flórida, formando-se em Economia e Finanças pela Florida State University antes de atuar como Asset Manager no setor de Private Equity Imobiliário.

Mesmo satisfeito com a carreira, sentia que faltava um propósito maior. A resposta surgiu quando decidiu reunir alguns brasileiros para correr. O que começou como um pequeno grupo de cerca de 20 participantes cresceu rapidamente e se transformou em uma comunidade ativa, unida pelo esporte e pelo desejo de criar novas amizades.

O crescimento acelerado fez Henrique tomar uma das decisões mais difíceis de sua vida: pedir demissão do emprego corporativo, em outubro de 2025, para dedicar-se integralmente ao Brasil Run Club.

Os primeiros meses, no entanto, estiveram longe de ser fáceis. Durante o rigoroso inverno de Nova York, no início de 2026, a participação nos encontros diminuiu, o projeto ainda não era financeiramente sustentável e Henrique precisou recorrer às próprias economias para manter o sonho vivo. Em vários momentos, questionou se havia feito a escolha certa, mas decidiu cumprir a promessa que havia feito a si mesmo: dedicar pelo menos um ano ao projeto antes de pensar em desistir.

A experiência como imigrante também ajudou a moldar sua visão. Henrique lembra das dificuldades de adaptação quando chegou aos Estados Unidos, do sotaque que rendia brincadeiras na escola e da solidão dos primeiros dias, quando almoçava sozinho. Com o tempo, percebeu que criar conexões era essencial para construir um sentimento de pertencimento — justamente a missão que hoje inspira o Brasil Run Club.

Mais do que incentivar a prática da corrida, o grupo se tornou um espaço de acolhimento para brasileiros que vivem longe de casa. A proposta é fortalecer amizades, incentivar um estilo de vida saudável e preservar uma característica que Henrique considera marcante da cultura brasileira: a facilidade de criar laços e fazer as pessoas se sentirem bem-vindas.

Para o futuro, o empreendedor sonha alto. A meta é levar o Brasil Run Club para cidades como Miami, Orlando, Los Angeles, Dallas, Austin e até para outros países, como a Holanda. A ideia é que brasileiros encontrem uma comunidade pronta para recebê-los onde quer que estejam.

Ao olhar para sua trajetória, Henrique resume a maior lição que aprendeu ao longo do caminho: o caminho mais seguro nem sempre é o mais gratificante. Para ele, acreditar em um propósito e ter coragem para dar o primeiro passo pode ser o início de uma transformação capaz de mudar não apenas uma carreira, mas também a vida de centenas de pessoas.

A próxima corrida será em Miami no sábado (07/11) com largada às 7:30 da manhã em frente à Authen Run House, em Wynwood. Você pode acompanhar os próximos eventos do Brasil Run Club através do perfil @brasilrunclub ou @brasilrunclubmiami.



