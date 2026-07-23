Brasileira transforma amor pelos animais em missão e cria abrigo que já salvou milhares de vidas

Após recomeçar do zero nos Estados Unidos, Viviane Noya fundou a UFAR Animal Rescue, organização que acolhe, trata e encontra novos lares para cães e gatos abandonados, provando que a compaixão pode mudar destinos.

Há 24 anos, a pernambucana Viviane Noya desembarcou nos Estados Unidos com um sonho comum a muitos imigrantes: construir uma vida melhor para si e para sua família. O que ela não imaginava era que, anos depois, sua maior missão seria dar uma segunda chance a quem não tem voz.

Hoje, aos 54 anos, Viviane é fundadora da UFAR Animal Rescue, um abrigo localizado em Margate, na Flórida, dedicado ao resgate, tratamento, reabilitação e adoção de cães e gatos vítimas de abandono, maus-tratos e negligência. Mais do que um shelter, a organização se tornou um símbolo de esperança para centenas de animais que chegam sem perspectivas e encontram, pela primeira vez, cuidado, respeito e amor.

A relação de Viviane com os animais começou ainda na infância, muito antes de imaginar que criaria uma instituição. Sua primeira cachorra, Lulu, despertou nela a certeza de que os animais têm o poder de transformar vidas. Pouco tempo depois, uma situação marcaria definitivamente seu caminho: uma gata abandonou seus filhotes na casa onde ela morava. Sem conseguir ignorar o sofrimento daqueles pequenos animais, Viviane os resgatou e ficou com dois deles.

Foi ali que ela percebeu que nunca conseguiria virar as costas para um animal em necessidade.

Com o passar dos anos, novos resgates aconteceram naturalmente. Primeiro vieram outros gatos, depois cães. Logo, vizinhos e conhecidos passaram a procurá-la sempre que encontravam um animal abandonado ou não tinham mais condições de cuidar dele. Sem perceber, sua casa havia se transformado em um verdadeiro refúgio.

Cada animal chegava carregando uma história difícil, mas também uma oportunidade de recomeço. Foi então que Viviane entendeu que aquele trabalho precisava crescer.

A oportunidade surgiu quando recebeu uma herança. Enquanto muitos utilizariam o recurso para realizar um sonho pessoal, ela fez uma escolha diferente: investiu tudo na criação de um abrigo para salvar vidas. Assim nasceu a UFAR Animal Rescue.

Recomeçar em outro país, porém, nunca foi simples. Além da saudade da família e dos amigos, Viviane enfrentou as dificuldades comuns a muitos imigrantes, como a barreira do idioma, as diferenças culturais e os desafios de construir uma nova vida do zero.

Mas os obstáculos não terminaram com a criação da organização. Manter um abrigo funcionando exige recursos constantes, e a responsabilidade é enorme. Atualmente, mais de 300 animais dependem diariamente da estrutura da UFAR para alimentação, atendimento veterinário, medicamentos, abrigo e cuidados.

"Houve momentos em que pensei em desistir", admite. "São centenas de animais dependendo de mim, contas que nunca param de chegar e uma preocupação constante com a falta de recursos. Mas, sempre que vejo um animal que chegou machucado ou sem esperança se transformar, lembro exatamente por que comecei."

É justamente esse amor incondicional pelos animais que continua sendo sua maior fonte de motivação. Para Viviane, cada resgate representa uma nova chance de mudar uma história.

Ao longo dos anos, a UFAR já ajudou milhares de animais a encontrarem novos lares e também transformou a vida de inúmeras famílias por meio da adoção responsável e da conscientização sobre a causa animal.

Viviane acredita que ninguém realiza grandes projetos sozinho. Por isso, faz questão de destacar a importância da união entre voluntários, apoiadores e pessoas dispostas a fazer a diferença, mesmo com pequenos gestos.

Sua inspiração veio de várias fontes: de protetores de animais que conheceu no Brasil, de voluntários que encontrou nos Estados Unidos e, principalmente, de sua mãe, que descreve como seu maior exemplo de força, amor e generosidade.

Quando fala sobre o futuro, Viviane não sonha com reconhecimento pessoal. Seu maior desejo é garantir estabilidade financeira para ampliar a capacidade da UFAR, resgatar ainda mais animais e fortalecer o trabalho desenvolvido pela instituição.

Para quem sonha em recomeçar em outro país, seu conselho é direto: planejamento, coragem e perseverança. Segundo ela, viver no exterior está longe de ser um caminho fácil, mas pode se transformar em uma experiência extraordinária para quem não abre mão dos próprios sonhos.

A história de Viviane Noya mostra que propósito e dedicação podem transformar não apenas uma vida, mas milhares delas. Afinal, para ela, salvar um animal significa muito mais do que oferecer comida e abrigo. Significa devolver esperança, dignidade e amor para quem já sofreu demais — e provar que um simples ato de compaixão é capaz de mudar o mundo, uma vida de cada vez.

Saiba mais sobre a UFAR, adote um amigo ou ajude a manter o abrigo de pé através do site www.ufarescue.org

Instagram: @ufarescue

Facebook: UFAR Rescue