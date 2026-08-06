Camila Bozza transforma cobras em missão de vida na Flórida

Herpetóloga, a "Snake Girl" dedica-se ao resgate de animais, à educação ambiental e à pesquisa com serpentes, mostrando que conhecimento é a melhor ferramenta para a convivência entre humanos e a vida selvagem.

Na Flórida, onde grandes áreas de natureza convivem lado a lado com centros urbanos, encontros com cobras, jacarés e outros animais silvestres fazem parte da realidade de muitos moradores. É nesse cenário que a brasileira Camila Bozza atua em uma das profissões consideradas mais desafiadoras do mundo: a de herpetóloga — especialista em répteis e anfíbios.

Neta de brasileiro e criada no Alaska, Camila construiu sua trajetória unindo ciência, coragem e paixão pelos animais. Ela dedica parte da sua rotina ao cuidado, alimentação e manejo de serpentes

Além da extração de veneno para pesquisas e aplicações medicinais. Seu trabalho chamou a atenção do público e rendeu o apelido de "Snake Girl", além de participações em programas de televisão e projetos de conservação da vida selvagem.

Um dos momentos mais marcantes de sua carreira foi o convite para trabalhar ao lado do biólogo e apresentador brasileiro Richard Rasmussen. A parceria levou os dois a explorarem 14 estados americanos em projetos ligados à vida selvagem, herpetologia e produção de conteúdos educativos.

Para Camila, a informação é a principal ferramenta para evitar acidentes e garantir uma convivência equilibrada com a fauna local. Ela também alerta os moradores da Flórida, especialmente em regiões como Orlando, sobre os cuidados necessários próximos a rios e lagoas, áreas onde há presença de jacarés.

"É preciso ficar atento, principalmente quando há crianças, idosos ou animais de estimação por perto. Os jacarés podem agir de forma silenciosa e atacar quando encontram uma oportunidade", alerta.

Além do trabalho de campo, Camila representa uma área da ciência que tem impacto direto na vida das pessoas. Estudos com répteis e anfíbios já contribuíram para importantes descobertas médicas, incluindo medicamentos desenvolvidos a partir de componentes presentes em venenos de serpentes, utilizados no tratamento de doenças e controle da dor.

Fora do universo dos répteis, Camila revela outra grande paixão: a aviação. Ela conta que tem o hábito de olhar para o céu sempre que vê um avião passando e que, se não tivesse seguido o caminho da biologia, poderia ter se tornado mecânica de aeronaves ou meteorologista — especialmente pelo fascínio que sente por tornados e furacões.

Entre cobras, jacarés e tempestades, Camila Bozza segue provando que a coragem também nasce do conhecimento. Sua história mostra que transformar uma paixão em profissão pode abrir caminhos para inspirar pessoas e proteger o mundo natural ao nosso redor.