Da saudade da família ao empreendedorismo nos EUA: a história de Ana Paiva, brasileira que construiu sua carreira na beleza

Há 10 anos nos Estados Unidos, a gaúcha transformou 17 anos de experiência no setor da beleza em um negócio próprio, conquistou a confiança de clientes e hoje também ensina outras mulheres a construírem seu caminho profissional.

Recomeçar em outro país exige coragem, paciência e disposição para aprender. Para Ana Claudia Paiva, brasileira de 54 anos que vive em Deerfield Beach, na Flórida, esse processo significou reconstruir sua trajetória profissional, superar a barreira do idioma e conquistar a confiança de um novo público — sem abrir mão dos sonhos e dos valores que a trouxeram até aqui.

Natural de Porto Alegre (RS), mas catarinense de coração após viver por 20 anos em Balneário Camboriú, Ana está há uma década nos Estados Unidos. Hoje, trabalha com design de cílios e micropigmentação à frente do negócio Ana Paiva - Eyelash Design and Micropigmentation. A carreira na área da beleza começou em 2009 e, ao longo de 17 anos, ela se especializou em sobrancelhas, cílios e micropigmentação.

Mas levar a experiência profissional para outro país não significou começar sem desafios. Mesmo com anos de atuação no Brasil, Ana precisou construir sua reputação novamente, apresentar seu trabalho e conquistar a segurança de clientes que ainda não a conheciam.

"Eu já tinha experiência, mas precisava fazer meu trabalho ser conhecido e conquistar a confiança das clientes aqui. Isso exige paciência, porque as coisas não acontecem de uma hora para outra", conta.

A dificuldade com o idioma também marcou essa etapa. Na área da beleza, a comunicação é essencial para compreender as expectativas de cada cliente, explicar os procedimentos e transmitir segurança. Fazer isso em outra língua exigiu adaptação, dedicação e aprendizado contínuo.

A resposta veio com o trabalho diário e a construção de relacionamentos que ultrapassaram os limites do estúdio. Algumas clientes acompanham Ana há cerca de dez anos, e a relação profissional se transformou em uma troca de afeto e confiança.

"Tenho cliente que faz cílios comigo há dez anos. Acompanho os filhos crescerem, casarem… Algumas clientes chegaram solteiras, depois se casaram e hoje têm filhos. Eu participo da vida delas e elas também acompanham a minha", relata.

Para Ana, ver uma cliente satisfeita diante do espelho continua sendo uma das maiores recompensas da profissão. É essa satisfação, somada ao carinho recebido ao longo dos anos, que alimenta sua vontade de continuar crescendo.

Mais do que empreender, abrir caminhos

A experiência acumulada também abriu espaço para uma nova frente de atuação: a formação de outras mulheres. Além dos atendimentos, Ana ministra cursos e compartilha os conhecimentos adquiridos ao longo da carreira.

Entre suas maiores conquistas está justamente acompanhar o desenvolvimento das alunas que decidem ingressar na área ou mudar de profissão. Ver essas mulheres conquistando clientes, trabalhando e gerando renda para sustentar suas famílias é motivo de orgulho.

"Eu ensino, mas também aprendo muito com a coragem e a vontade delas", afirma.

A trajetória, no entanto, também tem momentos de saudade e incerteza. Um dos períodos mais difíceis aconteceu quando sua filha teve os vistos negados e não pôde visitá-la nos Estados Unidos. A distância pesou a ponto de fazê-la considerar a possibilidade de desistir e voltar ao Brasil.

Foi pensando na própria filha e nas oportunidades que poderia oferecer a ela que Ana encontrou forças para continuar.

A fé, a dedicação e o compromisso com o trabalho foram fundamentais nesse processo. Organizada e pontual, ela diz que procura cuidar dos detalhes, respeitar cada cliente e manter a disposição para aprender, independentemente do tempo de experiência.

Um novo significado para o sucesso

Dez anos depois de chegar aos Estados Unidos, Ana continua fazendo planos. Estuda novos serviços para ampliar a atuação do estúdio e pretende seguir investindo nos cursos, ajudando outras mulheres a desenvolverem suas habilidades e conquistarem independência financeira.

Ao mesmo tempo, seus objetivos refletem uma compreensão de sucesso que vai além do crescimento profissional. Ter liberdade para viajar, aproveitar a família, cuidar de si mesma e acompanhar o crescimento do neto são partes importantes da vida que deseja construir.

"Hoje, sucesso é poder viver do trabalho que amo, ver minhas alunas crescendo na profissão e ter tempo para minha família", resume.

Para quem está começando uma nova vida fora do Brasil, Ana deixa um conselho baseado na própria experiência: respeitar o tempo de adaptação, não se comparar com quem já está há mais anos no país e manter a constância mesmo diante das dificuldades.

"Não basta começar: é preciso continuar, mesmo quando fica difícil."

Sua história mostra que recomeçar não significa apagar o caminho percorrido. A experiência adquirida no Brasil pode se transformar em uma base para novas conquistas, desde que venha acompanhada de disposição para aprender, persistência e confiança no próprio potencial.

E, para Ana Paiva, a construção desse caminho continua — entre novos projetos profissionais, o carinho das clientes, os ensinamentos compartilhados com outras mulheres e a saudade de um café demorado em família. Visite @anapaivadesigner.



