De Belo Horizonte a Orlando: Joyce Silva transforma a paixão pela beleza em um caminho de recomeço e inspiração

Com mais de 16 anos de experiência na área dos cabelos, brasileira construiu uma nova etapa da carreira nos Estados Unidos, conquistou sua licença de cosmetologia na Flórida

Recomeçar a vida em outro país exige coragem, adaptação e disposição para enfrentar desafios que nem sempre aparecem para quem acompanha a trajetória de fora. Para a brasileira Joyce Silva de Paula, de 37 anos, natural de Belo Horizonte, em Minas Gerais, a mudança para os Estados Unidos representou uma nova etapa de uma história construída com trabalho, fé e perseverança.

Morando em Orlando, na Flórida, há sete anos, Joyce encontrou na experiência acumulada ao longo de mais de 16 anos no ramo da beleza a base para reconstruir sua trajetória profissional. Cabeleireira, empresária, palestrante e educadora, ela é responsável pelo JB Beauty Studio, espaço onde atende clientes e desenvolve projetos para compartilhar conhecimentos com outras mulheres que desejam ingressar no setor.

Sua jornada, no entanto, começou muito antes da chegada aos Estados Unidos. Durante nove anos, Joyce manteve um salão em São Paulo, período em que consolidou sua experiência como profissional da beleza e aprendeu, na prática, os desafios de empreender.

Ao longo dessa caminhada, percebeu que seu trabalho não se limitava à transformação dos cabelos. O salão também se tornou um espaço de acolhimento, confiança e cuidado pessoal.

"Com o tempo, percebi que meu trabalho ia além da transformação dos fios: muitas mulheres também encontravam naquele espaço acolhimento e confiança", conta.

Recomeçar em outro país exigiu coragem

A mudança para os Estados Unidos trouxe a oportunidade de construir uma nova história, mas também exigiu que Joyce se adaptasse a uma realidade diferente. O idioma, a cultura e o funcionamento do mercado de trabalho estavam entre as principais barreiras enfrentadas no processo de integração.

Na área da beleza, também foi necessário compreender as exigências para exercer a profissão e formalizar o próprio negócio. Conquistar a licença de cosmetologia na Flórida tornou-se uma das etapas mais importantes dessa trajetória, representando não apenas uma conquista profissional, mas também o avanço de seu projeto de vida no país.

Outro desafio foi conciliar a construção do negócio com a maternidade e as responsabilidades financeiras. Em meio às incertezas, Joyce precisou reorganizar a vida pessoal e profissional, mantendo o compromisso com o trabalho e os planos para o futuro.

"Houve momentos em que o cansaço e as dificuldades pessoais fizeram tudo parecer pesado demais. Minha fé, meus filhos e o desejo de construir um futuro melhor me deram força para continuar", relata.

Para ela, a experiência também trouxe aprendizados sobre a importância de respeitar os próprios limites e compreender que o recomeço não acontece de uma hora para outra.

"Minha fé me sustenta, e minha coragem me faz recomeçar", resume.

Do reconhecimento profissional ao empreendedorismo

A abertura do JB Beauty Studio, em Orlando, marcou uma nova fase para Joyce. O espaço representou um passo importante na consolidação de sua atuação como empresária e na construção de uma identidade profissional nos Estados Unidos.

Entre as conquistas das quais mais se orgulha estão a experiência à frente do salão em São Paulo, a obtenção da licença de cosmetologia na Flórida e a estruturação do próprio negócio em Orlando.

Outro momento marcante foi o recebimento do Global Women's Awards, em Miami, na categoria Cabelo. Para Joyce, o reconhecimento simbolizou uma trajetória construída com dedicação e persistência.

Mais do que ampliar sua atuação no mercado da beleza, ela passou a investir também na educação profissional, com o objetivo de ajudar outras mulheres a desenvolver habilidades e encontrar oportunidades no setor.

Compartilhar conhecimento para abrir novos caminhos

Uma das iniciativas de Joyce é um workshop voltado a iniciantes na área de cabelos. A proposta é compartilhar conhecimentos adquiridos ao longo de mais de 16 anos de profissão e oferecer orientação a quem deseja dar os primeiros passos nesse mercado.

A iniciativa nasceu da compreensão de que o acesso à informação e à orientação pode fazer diferença no início de uma carreira. Ao ensinar o que aprendeu durante sua própria trajetória, Joyce busca contribuir para que outras mulheres desenvolvam suas habilidades e tenham mais confiança para começar.

"Ensinar é uma forma de multiplicar o conhecimento que adquiri em mais de 16 anos de profissão", afirma.

Paralelamente, a brasileira amplia seu trabalho com temas como autoestima, autocuidado, identidade e inteligência emocional. A intenção é levar a experiência construída no atendimento às clientes para outras iniciativas que estimulem mulheres a reconhecerem seu valor e explorarem novas possibilidades.

Um projeto para dar voz a outras mulheres

Entre os planos para os próximos anos está o desenvolvimento do podcast "Mulheres Inspiradoras", projeto criado para compartilhar histórias de superação e dar visibilidade a mulheres que têm experiências e aprendizados capazes de inspirar outras pessoas.

Joyce também deseja realizar encontros e palestras que abordem autoestima, identidade e desenvolvimento pessoal. A proposta acompanha uma percepção que se fortaleceu durante sua carreira: histórias de transformação nem sempre envolvem grandes acontecimentos públicos. Muitas vezes, estão presentes na rotina de mulheres que trabalham, cuidam dos filhos e continuam perseguindo seus objetivos mesmo diante das dificuldades.

"Também me inspiram mulheres que enfrentam dificuldades, criam seus filhos, trabalham e continuam buscando seus sonhos. Há muita força nessas histórias, inclusive naquelas que quase ninguém conhece", diz.

Sucesso é construir uma vida com propósito

Ao olhar para a própria trajetória, Joyce define o sucesso de uma forma que vai além das conquistas profissionais. Para ela, ter autonomia, viver do próprio trabalho com dignidade, cuidar dos filhos e encontrar sentido naquilo que faz são elementos fundamentais.

"Sucesso é ter paz, autonomia e condições de cuidar dos meus filhos. É viver do meu trabalho com dignidade, reconhecer meu próprio valor e perceber que também posso contribuir para a vida de outras mulheres", explica.

Aos brasileiros que estão começando uma nova vida nos Estados Unidos, ela aconselha paciência, preparação e disposição para aprender. Estudar o idioma, buscar informações confiáveis e construir uma rede de apoio são atitudes que, segundo ela, ajudam a enfrentar os desafios do processo migratório.

"Não compare o seu começo com a trajetória de quem já está aqui há muitos anos. Valorize cada avanço", aconselha.

Com os filhos como uma de suas principais motivações e a fé como fonte de força, Joyce segue trabalhando para fortalecer o próprio negócio e ampliar as oportunidades de outras mulheres.

Sua história mostra que recomeçar não significa apagar o que ficou para trás, mas usar a experiência adquirida para construir novos caminhos. E, para ela, uma das formas mais significativas de celebrar as próprias conquistas é transformar o conhecimento e os aprendizados da jornada em inspiração para quem ainda está dando os primeiros passos.

JB Beauty Studio

Endereço:

80 W Grant St, #111, Studio 161, Orlando, Flórida.

Instagram:

@Joycebeautyhair

Telefone:

1 (407) 561-1381

Interessadas no workshop para iniciantes na área de cabelos podem entrar em contato pelos canais informados acima.