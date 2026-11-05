Morre aos 92 anos Francisco Rodrigues Silva, o Papai Noel da comunidade brasileira no sul da Flórida

Conhecido como Chico, ele morreu na madrugada desta quarta-feira (4), em Boca Raton. Por mais de três décadas, participou de festas natalinas na Flórida e levou brinquedos a crianças no Ceará e no Amazonas.

Tudo começou numa festa de Natal entre amigos. Alguém comentou que Francisco Rodrigues Silva se parecia com Papai Noel. O anfitrião ouviu a brincadeira e o convidou para vestir a roupa vermelha na festa do ano seguinte. Francisco aceitou. Décadas depois, ao contar essa história, Chico já era conhecido como o Papai Noel da comunidade brasileira no sul da Flórida.

Francisco morreu na madrugada desta quarta-feira, 4 de novembro de 2026, em Boca Raton, aos 92 anos. Nascido no Amazonas e criado no Rio de Janeiro, chegou aos Estados Unidos em 1992 e, mais tarde, tornou-se cidadão americano. Ele deixa três filhos e familiares no Brasil.

Das empresas de mudanças às festas de Natal

Chico trabalhou por muitos anos no setor de mudanças. Na Confiança Moving, em Pompano Beach, apareceu vestido de Papai Noel em comerciais exibidos pela TV Globo Internacional. Também foi representante comercial da Interact Moving, onde fez amizade com os proprietários, Inês e Richard.

Gostava de cantar e interpretar e aparecia em colunas sociais de jornais da comunidade. Na época do Natal, sua agenda incluía compromissos na véspera e no próprio dia 25. Em Deerfield Beach, tornou-se presença habitual na celebração natalina da Toyota. Também colaborou com ações comunitárias do Rotary Club West Boca e, durante muitos anos, foi o Papai Noel oficial das festas de confraternização do Gazeta News.

Dez Natais no interior do Ceará

A roupa vermelha também viajava com Chico para o Brasil. Segundo ele contou, por dez anos consecutivos foi a Várzea Alegre, no interior do Ceará, para participar da festa de Natal da Casa Mãe. Com o apoio de um dos proprietários da Confiança Moving, ajudava a distribuir brinquedos às crianças. Mais tarde, levou a iniciativa ao Amazonas, seu estado natal.

Para as famílias que guardam uma foto ao lado dele, a lembrança daquele Natal tem nome. Era o Chico, que voltava ano após ano para receber as crianças, posar com os pais e fazer parte da festa.

O Gazeta News presta homenagem a Francisco Rodrigues Silva, que por tantos anos fez parte dos Natais do jornal, e manifesta sua solidariedade à família e aos amigos.

Para contribuir com a campanha criada por amigos para prestar uma digna homenagem ao papai Noel entre no site GoFundMe e busque por Francisco Silva Papai Noel da Comunidade brasileira, organizado por Indra Rizzato.

02/12/ 1934

11/02/ 2026