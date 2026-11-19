Aos 25 anos, Matheus Leandro dos Santos construiu uma trajetória de superação até ingressar na área de segurança pública americana. Depois de anos trabalhando em diferentes funções para custear os estudos e conquistar a residência permanente, o mineiro agora mira uma carreira na investigação criminal federal.

Antes de vestir o uniforme e atuar na segurança pública dos Estados Unidos, Matheus Leandro dos Santos passou por uma série de trabalhos que pouco tinham a ver com a profissão que escolheria no futuro. Aos 25 anos, o brasileiro natural de Belo Horizonte, Minas Gerais, e residente em Boca Raton, na Flórida, acumula uma trajetória marcada por esforço, mudanças de direção e persistência. Há nove anos nos Estados Unidos, ele encontrou na área policial uma oportunidade de transformar seus valores pessoais em propósito profissional.

Sua história no país começou em 2017, quando chegou acompanhado da mãe e da irmã, inicialmente com visto de turista. Os primeiros anos foram especialmente desafiadores. Além das dificuldades com o idioma e da adaptação cultural, a família enfrentou um longo processo até conseguir a residência permanente, conquistada somente em 2022.

A barreira da documentação também aparecia em situações cotidianas. Matheus conta que, em determinados estabelecimentos, precisava apresentar o passaporte brasileiro porque ainda não tinha uma carteira de motorista americana, documento que também funciona como identificação. "No comecinho da minha trajetória aqui, o inglês também machucou bastante. Até aprender, eu sofri bastante", relembra.

A vida profissional começou em 2019, logo depois de concluir o ensino médio. Durante três meses, trabalhou lavando carros. Depois, passou a pintar casas e fazer serviços na construção civil. A oportunidade seguinte veio por meio de um amigo, que o indicou para trabalhar com entregas de pizza. Foram aproximadamente três anos nessa atividade, também com períodos trabalhando na cozinha. O dinheiro ajudava a pagar a faculdade e manter os planos de construir uma vida no país.

Depois de concluir os estudos e regularizar sua situação migratória, Matheus conseguiu uma oportunidade em um escritório de advocacia especializado em casos de acidentes automobilísticos. Permaneceu no local por dois anos e chegou a imaginar que seguiria carreira no Direito, com planos de fazer pós-graduação e mestrado.

Mas uma experiência mudou sua perspectiva. Ao observar o ambiente profissional, começou a questionar os valores e as motivações que orientavam o trabalho. O que mais o incomodava era perceber a comemoração de alguns profissionais diante da chegada de novos casos envolvendo acidentes fatais. Para ele, celebrar situações que representavam a perda de vidas era algo incompatível com sua visão de ética. Foi nesse momento que decidiu procurar outro caminho.

A escolha pela segurança pública surgiu do desejo de ajudar pessoas e fazer cumprir a lei. Em 12 de junho de 2025, iniciou sua trajetória na polícia, após enfrentar um processo seletivo intenso, que levou cerca de seis meses. Atualmente, trabalha para uma pequena cidade no sul da Flórida e também integra a Guarda Costeira americana e o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (Homeland Security).

A conquista, no entanto, não apagou os sacrifícios pessoais que marcaram sua caminhada. Um dos momentos mais difíceis foi acompanhar, à distância, os velórios do avô paterno e do tio materno, ao lado dos pais e da irmã, por uma chamada de vídeo no WhatsApp. A saudade e a impossibilidade de estar presente fizeram Matheus questionar se a permanência nos Estados Unidos realmente valia a pena.

Entre as pessoas que mais o inspiraram está justamente seu tio, Ronaldo Arcanjo Leandro, que faleceu no Natal de 2024. A última lembrança presencial que guarda dele é de um dia antes de deixar o Brasil: o tio foi se despedir da família e acenou emocionado de dentro do carro. Depois daquele encontro, os dois só voltaram a conversar por telefone.

Mesmo diante das dificuldades, Matheus diz que sempre buscou força nos ensinamentos recebidos dos pais durante a infância. A mensagem era clara: a vida não seria fácil e os desafios fariam parte da jornada. Uma frase resume a maneira como encara sua trajetória: "Mar calmo nunca criou marinheiro bom".

Hoje, ele se orgulha principalmente da pessoa que se tornou, dos valores que preservou, da rotina que construiu e da confiança conquistada junto à família. Para o futuro, tem um novo objetivo: integrar a Homeland Security Investigations (HSI), divisão de investigações do Departamento de Segurança Interna, e trabalhar com investigação criminal em âmbito federal.

Aos brasileiros que estão começando uma vida nos Estados Unidos, Matheus deixa um conselho: manter a humildade, a perseverança e a clareza sobre os motivos que os levaram a deixar o Brasil. Também recomenda que os imigrantes busquem informações sobre as diferentes categorias de visto e os caminhos legais disponíveis.

Para ele, sucesso não está necessariamente relacionado a bens materiais ou reconhecimento profissional. "Sucesso é ter liberdade para viver a vida que você escolheu e ter paz com aquilo que construiu."

Uma definição que traduz a trajetória de um jovem que começou lavando carros, enfrentou anos de incertezas e encontrou na segurança pública um caminho para construir o futuro que desejava.