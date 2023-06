Casa Branca pode focar em deportação de imigrantes que são ameaça, diz Suprema Corte

A Suprema Corte dos EUA deu aval ao governo do presidente Biden para focar as políticas de deportação em imigrantes que são uma ameaça ou entraram recentemente no país, e disse que os estados geralmente não têm legitimidade para desafiar as prioridades do governo federal sobre quem prender ou processar.

Emitida na sexta-feira, 23, foi a segunda decisão do tribunal em um ano que afirmou o poder do poder executivo em questões de imigração. Nesse caso, os juízes disseram que o Departamento de Segurança Interna tem autoridade para se concentrar na prisão de pessoas que cruzaram a fronteira recentemente e cometeram crimes violentos, em vez de milhões de outros não cidadãos que moram aqui há anos.



O caso é Estados Unidos v. Texas no qual as diretrizes de deportação do governo Biden foram contestadas pelo Texas e Louisiana e suspensas em todo o país pelo juiz distrital dos EUA Drew Tipton, do Texas, que disse que elas violavam a lei federal. O processo foi apoiado pela Flórida e outros estados republicanos.



A política do governo Biden é diferente da do governo Trump, que disse que qualquer pessoa no país ilegalmente pode ser alvo de deportação.



“Os Estados abriram um processo extraordinariamente incomum”, escreveu o juiz Brett M. Kavanaugh para a maioria. “Eles querem que um tribunal federal ordene ao Executivo que altere suas políticas de prisão para fazer mais prisões. Os tribunais federais tradicionalmente não aceitam esse tipo de processo; de fato, os Estados não citam nenhum precedente para um processo como este”.



O secretário de Segurança Interna, Alejandro Mayorkas, disse em comunicado que a agência agora restabeleceria as diretrizes, que, segundo ele, “permitiriam ao DHS cumprir com mais eficácia sua missão de aplicação da lei com as autoridades e os recursos fornecidos pelo Congresso”.



O governo enfatizou que as diretrizes são dar aos 6.000 agentes de imigração e alfândega do país poder para decidir quais imigrantes indocumentados representavam as ameaças mais prementes.



Estima-se que 11 milhões de imigrantes indocumentados vivam nos Estados Unidos, e alguns estão no país há décadas.



Fonte: The Washington Post.