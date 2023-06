Três brasileiros procurados pela Interpol são detidos e deportados dos EUA

Três brasileiros procurados pela Interpol foram deportados dos Estados Unidos e presos pela Polícia Federal ao desembarcarem no aeroporto Internacional de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na última sexta-feira, 23.



Segundo informações da Polícia Federal, todos cometeram crimes no Brasil e tinham fugido para os EUA. Um deles, natural de Açucena (MG), tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime de homicídio qualificado. Ele foi condenado a 15 anos de prisão pelo Juízo da Única Vara da Comarca de Açucena, por ter sido contratado por um pai para assassinar um homem de quem sua filha estava grávida e pretendia morar junto, tendo executado a vítima com tiros.



Outro preso, natural de Campanário (MG), foi condenado a 1 ano e 8 meses de reclusão por tráfico de drogas pelo Juízo da Vara Criminal da Infância e da Juventude e de Precatórias Cíveis e Criminais da Comarca de Itambacuri/MG. Ele fornecia proteção enquanto um cúmplice vendia as drogas. Além disso, o foragido participava do transporte e da compra da substância ilícita. Em 22/10/2022, o Núcleo de Cooperação Internacional/Interpol da Polícia Federal em Minas Gerais emitiu um mandado de busca internacional ("Difusão Vermelha") para capturar o foragido, incluindo seu nome na lista.



O terceiro preso, natural de Catalão (GO), foi condenado a 19 anos e 10 meses de prisão por homicídio pelo Juízo da 1ª Vara Criminal dos Crimes Dolosos Contra a Vida e Tribunal do Júri do Tribunal de Justiça do estado de Goiás. Ele espancou a própria mãe até a morte porque ela não lhe deu metade do valor obtido com a venda de uma casa. O mandado de busca internacional ("Difusão Vermelha") para capturá-lo foi emitido em 10/10/2022.

Os três foragidos da Justiça brasileira foram detidos em solo americano pela ICE - U.S. Immigration and Customs Enforcement, a autoridade de imigração dos EUA, por violarem as normas migratórias do país.

Após passarem por exames de corpo de delito, foram encaminhados ao Complexo Penitenciário Nelson Hungria, onde ficarão à disposição da Justiça.

Fonte: Polícia Federal.