Governo Trump restringe audiências de fiança para milhões de imigrantes sem documentos

Nova diretriz do ICE impede que imigrantes em situação irregular solicitem audiência de fiança. Especialistas apontam possível avalanche de ações judiciais.

Imigrantes que entram nos Estados Unidos sem documentação não poderão mais solicitar audiências de fiança perante juízes de imigração, segundo uma nova diretriz anunciada em memorando do diretor interino do ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega), Todd Lyons. A política amplia significativamente os esforços do governo Trump para endurecer a detenção de imigrantes, inclusive os que chegam legalmente, mas violam condições de entrada.

Até então, muitos imigrantes tinham direito a solicitar uma audiência para tentar responder ao processo migratório em liberdade mediante pagamento de fiança. Com a nova medida, milhões poderão permanecer detidos por tempo indeterminado, mesmo sem histórico criminal. A mudança já está sendo duramente criticada por defensores dos direitos civis e deve enfrentar desafios legais nos tribunais.

A decisão do ICE foi revelada inicialmente pelo jornal The Washington Post e confirmada por fontes ouvidas pela ABC News. Especialistas alertam que, além de superlotar centros de detenção, a medida pode violar garantias constitucionais de devido processo e gerar um efeito cascata sobre o sistema judiciário de imigração.

Fonte: ABC