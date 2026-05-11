Governo Trump mira 12 cidadãos naturalizados e tenta revogar cidadania nos EUA

Departamento de Justiça afirma que estrangeiros naturalizados cometeram crimes que podem levar à perda da cidadania americana

O governo do presidente Donald Trump anunciou que pretende revogar a cidadania de 12 americanos naturalizados nascidos no exterior, alegando que eles cometeram crimes que os tornam passíveis de desnaturalização.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DOJ) informou que abriu ações judiciais em tribunais federais em diferentes estados do país para retirar a cidadania dos acusados.

A medida representa uma ampliação da política federal voltada contra estrangeiros acusados de obter cidadania americana de forma fraudulenta.

“Indivíduos envolvidos em fraudes, crimes hediondos como abuso sexual ou demonstrações de apoio ao terrorismo jamais deveriam ter sido naturalizados como cidadãos dos Estados Unidos”, afirmou o procurador-geral interino Todd Blanche em nota oficial.

Segundo Blanche, o governo Trump está atuando para corrigir “violações graves” do sistema de imigração americano. Ele acrescentou que pessoas que ocultaram antecedentes criminais ou prestaram informações falsas durante o processo de naturalização enfrentarão “todo o rigor da lei”.

Os cidadãos naturalizados alvo das ações judiciais são originários da Bolívia, Colômbia, Nigéria, Somália, Marrocos, Uzbequistão, Irã, Índia e China.

De acordo com o Departamento de Justiça, alguns dos acusados foram condenados por crimes nos Estados Unidos, enquanto outros teriam sido condenados em seus países de origem. Há ainda casos de pessoas investigadas por suposta fraude imigratória.

Segundo o National Immigration Forum, a perda da cidadania americana só pode ocorrer mediante decisão judicial. O Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) encaminha casos ao Departamento de Justiça quando considera haver evidências suficientes de que uma pessoa pode ser enquadrada nas regras de desnaturalização.

Ainda conforme a organização, quem perde a cidadania retorna ao status migratório que possuía antes de se naturalizar cidadão americano. Dependendo da situação imigratória, a pessoa pode ser deportada e até cumprir pena de prisão caso a revogação esteja ligada a condenações criminais.

Fonte: ABC