CASA ABERTA: brasileiro nos EUA transforma lares LGBTQIA em palco de histórias reais de imigração e recomeço

Criado pelo influenciador Thiago Mansur, da Flórida, projeto mistura documentário, entretenimento e relatos emocionantes de brasileiros que reconstruíram a vida fora do país

Entre mudanças, recomeços e a busca por pertencimento, a casa costuma ser o primeiro espaço onde um imigrante tenta reconstruir a própria identidade. Foi a partir dessa ideia que nasceu o "CASA ABERTA", novo projeto criado pelo brasileiro Thiago Mansur, influenciador e produtor de conteúdo radicado na Flórida, nos Estados Unidos. A proposta transforma os lares de brasileiros LGBTQIA em cenários de conversas íntimas sobre imigração, liberdade, preconceito, carreira, afetos e construção de uma nova vida longe do Brasil.

O quadro faz parte do canal "Gay Por Aqui", criado por Mansur para compartilhar experiências da comunidade gay brasileira nos Estados Unidos. Com linguagem moderna e estética inspirada em realities e produções de streaming, o projeto aposta em uma narrativa humanizada para mostrar histórias reais de brasileiros que decidiram recomeçar em outro país.

Mais do que apresentar imóveis sofisticados ou estilos de vida idealizados, o "CASA ABERTA" utiliza o ambiente doméstico como ferramenta narrativa. Em cada episódio, a casa deixa de ser apenas cenário e passa a funcionar como extensão da trajetória do entrevistado — revelando memórias, desafios, conquistas e marcas da experiência imigrante.

"Cada casa tem uma história que vai muito além da decoração", resume Thiago Mansur.

Segundo ele, o objetivo é ampliar a representação de brasileiros LGBTQIA vivendo no exterior e romper com visões estereotipadas frequentemente associadas à comunidade.

"Muitas vezes a comunidade LGBTQIA imigrante é lembrada apenas em contextos de festa ou estereótipos. O 'CASA ABERTA' nasce para mostrar que existem histórias de família, empreendedorismo, luta, sucesso, fé, amor e reconstrução acontecendo dentro dessas casas", afirma.

A ideia surgiu a partir da própria experiência do criador ao chegar aos Estados Unidos. Thiago conta que encontrou dificuldades para encontrar referências e conteúdos voltados especificamente para brasileiros LGBTQIA que viviam no país. A ausência de espaços de identificação acabou motivando a criação do "Gay Por Aqui", inicialmente voltado para curiosidades, vivências e dicas sobre a vida gay nos EUA.

Com o crescimento da audiência, o canal expandiu os temas abordados e passou a incluir assuntos ligados à imigração, turismo, cultura americana, saúde mental, comportamento, relacionamentos e representatividade. Hoje, reúne uma comunidade engajada de brasileiros que vivem nos Estados Unidos ou sonham em construir uma vida no exterior.

O "CASA ABERTA" aprofunda essa conexão ao apostar em entrevistas mais emocionais e pessoais. Entre os convidados já apresentados estão artistas, empresários, influenciadores, atletas e criadores de conteúdo brasileiros que vivem em diferentes regiões dos Estados Unidos. Em comum, todos compartilham histórias marcadas por adaptação cultural, desafios emocionais e reconstrução de identidade.

Ao retratar diferentes perfis e realidades econômicas, o projeto também chama atenção por oferecer uma visão pouco explorada na mídia brasileira sobre a comunidade LGBTQIA imigrante. Em vez de reforçar padrões ou narrativas homogêneas, a série destaca a diversidade existente dentro da própria comunidade brasileira no exterior.

As conversas abordam temas como saúde mental, relações familiares, preconceito, empreendedorismo, autoestima e pertencimento — questões que fazem parte da rotina de muitos imigrantes, mas que nem sempre aparecem nas redes sociais de maneira aprofundada.

A estética cinematográfica é outro diferencial do projeto. Com fotografia cuidadosa e construção visual inspirada em produções internacionais de lifestyle, os episódios buscam unir entretenimento e relevância social em uma linguagem adaptada às plataformas digitais.

"Queremos humanizar a experiência imigrante", diz Mansur. "Não é apenas sobre ser gay nos EUA. É sobre construir uma vida longe do Brasil."

Os episódios são lançados semanalmente no YouTube e também repercutem no Instagram, TikTok e Facebook. O público principal é formado por brasileiros que vivem nos Estados Unidos, pessoas interessadas em imigração e seguidores que acompanham conteúdos relacionados à diversidade, cultura e comportamento.

Para Thiago, o projeto vai além da internet. A intenção é criar identificação e acolhimento para quem vive o desafio de começar do zero em outro país.

"As casas funcionam como retratos emocionais da vida dessas pessoas", afirma. "Quando alguém assiste e se reconhece naquela história, entende que não está sozinho."

Em um cenário digital frequentemente dominado por conteúdos rápidos e superficiais, o "CASA ABERTA" aposta justamente no contrário: desacelerar para ouvir histórias reais de brasileiros que transformaram distância, identidade e pertencimento em novos começos.