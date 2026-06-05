Número de imigrantes que desistem de processos e deixam os EUA voluntariamente bate recorde, aponta relatório

Um novo relatório do Vera Institute of Justice revelou que o número de imigrantes que estão desistindo de seus processos na Justiça de imigração e optando por deixar voluntariamente os Estados Unidos atingiu níveis recordes durante o atual governo Trump.

Segundo o estudo, baseado em dados federais obtidos via Lei de Liberdade de Informação (FOIA), houve um crescimento expressivo nas decisões de “voluntary departure” — mecanismo judicial que permite ao imigrante sair do país por conta própria com autorização de um juiz, evitando uma ordem formal de deportação.

De acordo com o relatório, os casos de saída voluntária saltaram de cerca de 800 por mês no fim do governo Biden para mais de 8.800 em fevereiro de 2026.

A pesquisadora Jacquelyn Pavilon, uma das autoras do estudo, afirmou que o aumento foi registrado em praticamente todo o país.

“Em três quartos dos estados e territórios dos EUA, o número de decisões de saída voluntária aumentou mais de cinco vezes desde o fim do mandato de Biden”, disse.

Ela destacou, no entanto, que o crescimento não significa necessariamente que os imigrantes desejem deixar o país.

“Muitas dessas pessoas ainda podem ter caminhos legais para permanecer nos Estados Unidos. Elas estão tomando decisões extremamente difíceis diante de condições severas”, afirmou.

O relatório diferencia a saída voluntária determinada pela Justiça dos programas de “autodeportação” organizados pelo Departamento de Segurança Interna (DHS), nos quais imigrantes informam ao governo que pretendem deixar o país para evitar prisão ou deportação forçada.

Segundo o estudo, o aumento das saídas voluntárias ocorre paralelamente ao crescimento das ordens de deportação, reduzindo o número de imigrantes autorizados a permanecer legalmente nos EUA.

Os dados também indicam que juízes de imigração nomeados durante o segundo governo Trump vêm aprovando pedidos de saída voluntária em taxas maiores do que magistrados mais experientes, mantendo ao mesmo tempo níveis semelhantes de ordens de remoção.

Entre os casos envolvendo imigrantes detidos, mais de 93% dos processos analisados por esses novos juízes terminaram com decisões que exigiam a saída dos Estados Unidos.

O relatório aponta ainda que imigrantes com representação legal têm menos chances de serem incentivados pelos juízes a deixar o país voluntariamente.

A autora do estudo afirma que os números refletem uma estratégia mais ampla do governo Trump para acelerar sua agenda de deportações em massa usando o sistema judicial migratório para evitar disputas legais mais longas.

O Departamento de Segurança Interna não comentou o relatório até o momento.

Fonte:ABC