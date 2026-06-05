Centro de detenção "Alligator Alcatraz", na Flórida, deve fechar já em junho, dizem fontes

Instalação criada pelo governo DeSantis para imigrantes ilegais acumulou custos próximos de US$ 1 bilhão e enfrenta críticas por condições consideradas desumanas

O centro de detenção conhecido como “Alligator Alcatraz”, criado pelo governo da Flórida para abrigar imigrantes em situação irregular, deve ser fechado já em junho, segundo fontes ouvidas pela CBS News Miami.

Empresas contratadas pelo estado para operar a instalação foram notificadas nesta terça-feira (12) de que o local será desativado. Atualmente, cerca de 1.400 detidos ainda permanecem no centro e devem ser transferidos para outras unidades ou deportados nas próximas semanas.

“Eles disseram que o último detido deixará o local em junho”, afirmou uma das fontes à emissora.

A instalação foi inaugurada em 3 de julho de 2025, no meio da região dos Everglades, e se tornou um símbolo da política imigratória do governador Ron DeSantis. O local chegou a ser elogiado pelo presidente Donald Trump como modelo para outros estados.

Na semana passada, DeSantis já havia sinalizado o encerramento das atividades. “Se apagarmos as luzes amanhã, poderemos dizer que cumpriu seu propósito”, declarou durante uma coletiva de imprensa.

O principal motivo para o fechamento seria o custo crescente da operação. Segundo estimativas, as despesas totais do centro já se aproximam de US$ 1 bilhão.

O estado da Flórida solicitou no fim do ano passado um reembolso federal de US$ 608 milhões pelos custos iniciais da estrutura. Embora o pedido tenha sido aprovado, o pagamento ainda enfrenta atrasos devido a processos judiciais, questões ambientais e outros entraves burocráticos.

Além disso, fontes afirmam que a Flórida acumulou cerca de US$ 300 milhões adicionais em despesas operacionais desde então — valor que ainda não tem garantia de reembolso pelo governo federal.

A preocupação de que os contribuintes da Flórida acabem arcando com parte significativa da conta acelerou a decisão de encerrar o projeto.

“Cada dia em que o local permanece aberto é o contribuinte da Flórida quem paga a conta”, disse uma das fontes.

Após a retirada dos detidos, o processo de desmontagem da estrutura deve durar entre duas e três semanas. Cercas, trailers e outras instalações temporárias serão removidos. Depois disso, a área voltará a funcionar como um pequeno aeroporto usado para treinamento de pilotos.

O centro também foi alvo de fortes críticas de organizações de direitos humanos e políticos democratas. O deputado federal Maxwell Alejandro Frost, que visitou o local no ano passado, classificou a instalação como “desumana” e comparou o espaço a um “campo de internamento”.

“Depois de desperdiçar milhões de dólares dos contribuintes e enfrentar processos ambientais contínuos, esse experimento fracassado de sofrimento humano finalmente está sendo encerrado”, afirmou Frost em nota.

Fonte: NBC