Brasileira pede ajuda após marido ser detido pelo ICE em New Hampshire enquanto família enfrenta crise médica

Pai de duas crianças foi detido após abordagem policial relacionada à documentação do carro; esposa está em recuperação de parto complicado e bebê passa por exames para síndrome rara

Uma família brasileira que vive nos Estados Unidos está mobilizando a comunidade em busca de ajuda após o brasileiro Lucas, morador de Manchester, em New Hampshire, ser detido pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos EUA) durante uma abordagem policial.

Segundo relato da esposa, Thamires, Lucas foi parado pela polícia local após renovar a documentação do carro, mas ainda não ter colocado o novo adesivo de registro na placa do veículo. Durante a verificação da documentação, os agentes identificaram que ele estava fora de status migratório e acionaram imediatamente a imigração.

Lucas vive nos Estados Unidos há cerca de 10 anos, é casado, pai de duas meninas e, segundo a família, não possui antecedentes criminais.

A situação acontece em um momento extremamente delicado para a família. Thamires deu à luz há apenas dois meses e precisou permanecer internada por 15 dias após sofrer complicações graves causadas por pré-eclâmpsia.

Além disso, a bebê recém-nascida está passando por avaliações médicas para investigar uma possível síndrome rara e já possui encaminhamento para acompanhamento no Boston Children’s Hospital.

O casal também tem uma filha de 6 anos.

De acordo com amigos próximos, Lucas era o principal responsável pelo sustento financeiro da casa, enquanto Thamires agora enfrenta dificuldades para retornar ao trabalho devido à recuperação pós-parto e aos cuidados com as filhas.

A família iniciou uma campanha no GoFundMe para arrecadar recursos destinados às despesas legais e aos custos do processo de imigração.

“Ele sempre trabalhou para sustentar nossa família e contribuir honestamente com a comunidade”, escreveu Thamires na campanha de arrecadação.

Amigos e membros da comunidade brasileira estão ajudando na divulgação da campanha nas redes sociais, pedindo apoio financeiro e orações para a família neste momento.

“Qualquer ajuda fará diferença para nossa família durante essa fase tão difícil”, diz o texto publicado pela esposa.