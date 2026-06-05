ICE libera esposa de militar americano veterano do Afeganistão após um mês detida no Texas

Salvadorenha havia sido presa durante entrevista migratória enquanto tentava regularizar situação nos Estados Unidos

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) libertou nesta quinta-feira a esposa de um militar ativo do Exército americano e veterano da guerra do Afeganistão após quase um mês de detenção.

A informação foi confirmada pelo sargento Jose Serrano, que serve no Exército dos EUA há 27 anos, incluindo três missões no Afeganistão.

A esposa dele, Deisy Rivera Ortega, natural de El Salvador, havia sido presa pelo ICE no dia 14 de abril durante uma entrevista migratória em El Paso, no Texas.

Segundo Serrano, ela estava comparecendo ao compromisso como parte do processo de solicitação do programa “Parole in Place”, mecanismo especial criado para proteger da deportação cônjuges e familiares de militares americanos que estejam em situação migratória irregular ou sem residência permanente.

Em entrevista à CBS News, Serrano afirmou ter ficado emocionado ao receber a notícia da libertação da esposa.

“Não tenho palavras para descrever o quanto estou feliz. Quando me ligaram dizendo que minha esposa seria liberada hoje, comecei a tremer, com lágrimas nos olhos e o coração disparado”, afirmou.

O militar contou ainda que os dois se abraçaram logo após ela deixar o centro de detenção do ICE em El Paso.

O caso ganhou repercussão nacional após Serrano revelar, no mês passado, que sua esposa havia sido presa mesmo vivendo há cerca de dez anos nos Estados Unidos.

Na ocasião, o Departamento de Segurança Interna (DHS) informou que Rivera Ortega possuía uma ordem de deportação emitida em 2019 e também havia sido condenada anteriormente por entrada ilegal no país, considerada uma contravenção federal.

Segundo Serrano, no entanto, sua esposa possuía autorização legal para trabalhar nos EUA graças a uma proteção obtida pela Convenção das Nações Unidas Contra a Tortura, que impede sua deportação para El Salvador.

Ele explicou ainda que, caso o pedido de “Parole in Place” seja aprovado, Rivera Ortega poderá solicitar residência permanente nos Estados Unidos por meio do casamento com um cidadão americano.

Durante o período de detenção, Serrano afirmou que a esposa foi informada de que poderia ser deportada para um terceiro país, como o México, já que sua proteção legal impede apenas o retorno para El Salvador.

O militar também relatou que a prisão agravou problemas de saúde mental que ele enfrenta desde o serviço militar, incluindo lesão cerebral traumática, transtorno de estresse pós-traumático (PTSD) e depressão.

O caso chamou atenção de autoridades americanas. Na semana passada, o responsável pela política de fronteira da Casa Branca, Tom Homan, afirmou que analisaria pessoalmente a situação da família.

Já a senadora democrata Tammy Duckworth, veterana de combate, informou que entrou em contato diretamente com o secretário de Segurança Interna, Markwayne Mullin, pedindo a libertação de Rivera Ortega.

“Ela — e muitas outras pessoas — nunca deveriam ter passado por essa situação”, declarou a senadora.

Após a liberação, Serrano afirmou que ele e a esposa continuarão cumprindo todas as exigências do processo migratório para regularizar definitivamente a situação dela nos Estados Unidos.

“Minha esposa e eu estaremos presentes em todas as entrevistas e compromissos. Isso é algo que aprendemos no treinamento militar básico”, disse.

Fonte: CBS