Ação acusa polícia do Oregon de violar leis de proteção a imigrantes ao compartilhar dados com autoridades federais

Processo afirma que agentes federais acessaram bancos de dados estaduais mais de 1,4 milhão de vezes em um ano

Uma nova ação judicial acusa a Polícia Estadual do Oregon de violar as leis de proteção a imigrantes do estado ao compartilhar informações pessoais com autoridades federais de imigração dos Estados Unidos.

O processo foi apresentado nesta terça-feira pela organização Rural Organizing Project, com apoio jurídico do Oregon Law Center, na Corte do Condado de Multnomah.

Segundo a ação, acordos mantidos pela polícia estadual permitem que agências federais como o ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândega) e a CBP (Alfândega e Proteção de Fronteiras) tenham acesso a bancos de dados estaduais contendo informações pessoais de moradores do Oregon.

Entre os sistemas citados estão:

* o Nlets (National Law Enforcement Telecommunication System), rede nacional de compartilhamento de dados entre forças policiais;

* o LEDS (Law Enforcement Data System), banco estadual com registros criminais, mandados, ordens judiciais e arquivos investigativos.

De acordo com o processo, as autoridades federais de imigração acessaram essas bases de dados cerca de 1,4 milhão de vezes entre fevereiro de 2025 e fevereiro de 2026.

Os autores da ação argumentam que o compartilhamento viola as leis “santuário” do Oregon, que proíbem autoridades estaduais e locais de colaborar com ações de imigração sem mandado judicial.

“Agentes federais estão entrando em nossas comunidades, mirando pessoas pela aparência e fazendo nossos vizinhos desaparecerem”, afirmou Martha Ortega, diretora de centros de apoio a imigrantes da Rural Organizing Project.

Ela também acusou a polícia estadual de quebrar a confiança da população ao compartilhar nomes, endereços, fotos e informações de veículos com autoridades federais.

O processo pede que a Justiça:

* determine o fim dos acordos de compartilhamento de dados;

* proíba novos repasses de informações ao governo federal para fins migratórios;

* obrigue a polícia estadual a registrar justificativas específicas para pesquisas realizadas nos sistemas.

A Polícia Estadual do Oregon afirmou apenas que está ciente da ação e declarou que “segue comprometida em cumprir as leis santuário do estado”.

O caso também reacende o debate nacional sobre o acesso do ICE a bancos de dados estaduais.

Em novembro, o senador democrata Ron Wyden, do Oregon, participou de um movimento no Congresso pedindo que governadores democratas bloqueassem o acesso do ICE a sistemas de dados estaduais usados por departamentos de trânsito e segurança pública.

Segundo parlamentares, muitos estados desconhecem completamente o alcance técnico do compartilhamento de dados realizado através do sistema Nlets.

O Oregon possui uma das legislações de proteção a imigrantes mais antigas dos Estados Unidos, reforçada em 2021 para limitar ainda mais a cooperação entre autoridades locais e agentes federais de imigração.

Fonte: Oregon Capital Chronicle