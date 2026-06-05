Home Depot e Lowe’s estão monitorando placas de carros nos EUA? Entenda a polêmica envolvendo o ICE

"Você estaciona em uma loja nos Estados Unidos… e sua placa pode estar sendo registrada sem você perceber."

Uma nova polêmica nos Estados Unidos está gerando preocupação entre imigrantes e defensores da privacidade.

ONGs acusam as redes Home Depot e Lowe’s de utilizarem câmeras inteligentes que registram placas de veículos nos estacionamentos das lojas.

Esses sistemas, conhecidos como leitores automáticos de placas, conseguem identificar horários, localização e movimentação dos carros.

O debate aumentou porque grupos de direitos civis temem que essas informações possam acabar sendo acessadas por autoridades policiais e até utilizadas em investigações migratórias.

Até o momento, não existe prova pública de que as empresas estejam entregando dados diretamente ao ICE.

A Home Depot afirmou que não compartilha informações com autoridades federais de imigração. Já a Lowe’s disse que só fornece dados quando existe exigência legal.

Mesmo assim, o caso reacendeu o debate sobre privacidade, vigilância digital e o medo crescente entre comunidades imigrantes nos Estados Unidos.

E você… acha que esse tipo de monitoramento aumenta a segurança ou invade a privacidade das pessoas?

Gazeta News. Seu canal de informação nos Estados Unidos.