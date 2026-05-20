ICE prende brasileiro procurado por homicídio no Brasil após entrada ilegal nos EUA

Segundo autoridades americanas, suspeito fugiu do Brasil para evitar cumprimento de pena por assassinato

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândega dos Estados Unidos (ICE) anunciou a prisão de um brasileiro procurado por homicídio no Brasil.

De acordo com o ICE de Boston, John Lenon Sena Rosa foi detido na última quarta-feira como foragido internacional procurado pela Justiça brasileira.

Segundo as autoridades, Sena Rosa é acusado de cometer um assassinato brutal no Brasil. A investigação aponta que ele teria esfaqueado a vítima repetidamente até quebrar a lâmina da faca e, em seguida, golpeado a pessoa na cabeça com um pedaço de madeira e um capacete.

O ICE informou que o brasileiro fugiu do país para evitar o cumprimento da pena criminal e entrou ilegalmente nos Estados Unidos em 2022.

A Justiça brasileira emitiu um mandado de prisão contra Sena Rosa em 21 de março de 2025.

O suspeito permanecerá sob custódia do ICE enquanto aguarda o andamento do processo de deportação dos Estados Unidos.

Fonte: Fall River Reporter

