Governo Trump empossa maior grupo de juízes de imigração da história dos EUA

Medida faz parte da estratégia para acelerar deportações e reduzir fila de processos imigratórios

O governo do presidente Donald Trump anunciou a nomeação de mais de 80 novos juízes federais de imigração nos Estados Unidos, em uma ofensiva para acelerar processos de deportação e ampliar o combate à imigração ilegal.

Segundo o Departamento de Justiça, foram empossados nesta semana 77 juízes permanentes e 5 temporários — a maior turma de juízes de imigração já incorporada pelo governo americano.

As novas contratações ocorrem após dezenas de magistrados terem sido demitidos ao longo do último ano pela atual administração.

Governo tenta acelerar deportações

Os juízes de imigração são responsáveis por decidir se imigrantes alvo de deportação poderão permanecer legalmente nos Estados Unidos ou serão removidos do país.

Apesar do título, esses magistrados não fazem parte do Poder Judiciário independente. Eles são funcionários do Departamento de Justiça, ligado ao governo federal.

Desde o retorno de Trump à Casa Branca, a administração vem promovendo mudanças profundas no sistema migratório americano, incluindo:

* Demissão de mais de 100 juízes de imigração

* Restrições mais duras para concessão de asilo

* Limitações para liberdade sob fiança de imigrantes detidos

* Pressão para acelerar ordens de deportação

O governo também passou a se referir oficialmente aos magistrados como “juízes de deportação” em anúncios de contratação.

Críticas sobre imparcialidade

Organizações de defesa dos imigrantes afirmam que as mudanças colocam em risco a neutralidade do sistema.

Greg Chen, diretor da Associação Americana de Advogados de Imigração, acusou o governo de tentar transformar os juízes em “ferramentas de fiscalização” em vez de árbitros imparciais.

Segundo ele, o sistema estaria sendo usado para executar a campanha de deportações em massa defendida por Trump.

Maioria dos novos juízes tem ligação com ICE

De acordo com o Departamento de Justiça, muitos dos novos juízes trabalharam anteriormente como:

* Advogados do ICE

* Promotores

* Militares

* Oficiais jurídicos das Forças Armadas

Outros atuaram como juízes estaduais ou advogados privados.

Fila de processos ainda é gigantesca

O sistema migratório americano enfrenta atualmente uma das maiores filas da história.

Nos últimos anos, milhões de pedidos de asilo e processos de deportação se acumularam nos tribunais de imigração, gerando esperas que podem durar vários anos.

Segundo o governo, o número de casos pendentes caiu de 4 milhões para cerca de 3,5 milhões desde janeiro de 2025.

O procurador-geral interino Todd Blanche afirmou que a meta da administração é “restaurar a lei e a ordem” no sistema migratório dos Estados Unidos.

