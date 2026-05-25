Governadora de Nova Jersey pede acesso a centro do ICE após denúncias de condições desumanas

Protestos em frente ao centro de detenção Delaney Hall entram no terceiro dia e familiares tentam impedir deportações

A governadora de Nova Jersey, Mikie Sherrill, solicitou acesso ao centro de detenção migratória Delaney Hall, em Newark, após denúncias de condições consideradas “desumanas” dentro da unidade administrada pelo ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos.

O local tem sido alvo de protestos desde sexta-feira, quando ativistas e familiares de imigrantes começaram a denunciar supostos abusos e más condições enfrentadas pelos detidos.

Em comunicado oficial, Sherrill afirmou estar “profundamente perturbada” com os relatos.

“Condições inseguras, desumanas e inconstitucionais são completamente inaceitáveis”, declarou a governadora.

Ela também reforçou oposição histórica aos centros privados de detenção e disse continuar defendendo o fechamento do Delaney Hall.

Governo federal rebate denúncias

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) negou irregularidades e afirmou que todos os detidos recebem:

- três refeições diárias;

- água limpa;

- roupas e produtos de higiene;

- atendimento médico, odontológico e psicológico;

- acesso a telefones para contato com familiares e advogados.

Segundo o governo, nutricionistas certificados acompanham a alimentação oferecida no local.

Manifestantes tentam impedir saída de imigrantes

Os protestos aumentaram no domingo, quando manifestantes bloquearam uma van branca que tentava deixar o centro de detenção.

Entre os familiares presentes estava Gabriela Soto, grávida do terceiro filho, que afirmou que o marido, Martin Soto, estava dentro do veículo e poderia ser deportado.

“Ele estava gritando e batendo na janela”, relatou.

Segundo Gabriela, o marido foi detido pelo ICE há quatro meses enquanto comprava fraldas, apesar de existir uma ordem judicial para sua liberação.

Ela acusa as autoridades de estarem retaliando sua atuação pública contra o centro de detenção.

Parlamentares denunciam problemas internos

No sábado, o senador democrata Andy Kim e o deputado Robert Menendez Jr. visitaram o local e relataram denúncias feitas pelos próprios detidos.

Entre os principais problemas citados estão:

- falta de atendimento médico adequado;

- comida considerada imprópria;

- dificuldades de acesso à água;

- superlotação nos processos judiciais.

“Um único juiz terá 74 audiências apenas na terça-feira. Isso claramente virou uma farsa judicial”, afirmou Andy Kim.

Durante os protestos, manifestantes disseram ter visto detidos piscando luzes e acenando pelas janelas em resposta aos gritos do lado de fora da unidade.

O ICE ainda não respondeu oficialmente aos novos questionamentos feitos pela imprensa americana neste domingo.

Fonte: CBS