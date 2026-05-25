Procurador-geral da Califórnia denuncia condições "desumanas" em centros de detenção do ICE

Relatório aponta aumento de presos imigrantes, falta de comida, água e seis mortes em unidades da Califórnia

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, divulgou um novo relatório denunciando condições consideradas “cruéis, desumanas e inaceitáveis” em centros de detenção de imigrantes administrados pelo ICE no estado.

O documento foi produzido pelo Departamento de Justiça da Califórnia após inspeções realizadas em sete instalações que operam sob contratos com o governo federal americano.

Entre os centros avaliados estão unidades localizadas em:

- Adelanto;

- Bakersfield;

- San Diego;

- Calexico;

- California City.

Segundo o relatório, quase 200 detidos e funcionários foram entrevistados durante a investigação.

Relatório aponta piora nas condições

De acordo com o documento:

- o número de imigrantes detidos aumentou 162% desde o relatório anterior, divulgado em 2024;

- muitos presos relataram falta de comida suficiente;

- houve denúncias de acesso precário à água potável;

- problemas médicos e falta de roupas adequadas também foram registrados.

O relatório ainda revelou que seis detidos morreram entre setembro de 2025 e março de 2026 dentro das instalações analisadas.

Para Rob Bonta, a situação se agravou devido à política migratória adotada pelo governo Donald Trump.

“Estamos vendo condições cruéis e desumanas como resultado da campanha agressiva de deportações em massa”, afirmou o procurador-geral.

Segundo ele, a recusa frequente em conceder liberdade sob fiança aumentou significativamente a superlotação nos centros de detenção.

Centros privados são alvo de críticas

Grande parte das unidades avaliadas é administrada por empresas privadas contratadas pelo ICE, incluindo:

- GEO Group;

- CoreCivic;

- Management & Training Corporation.

O relatório também informa que uma oitava unidade começou recentemente a receber imigrantes detidos na Califórnia.

Esta é a quinta investigação oficial conduzida pelo Departamento de Justiça da Califórnia sobre centros de detenção migratória no estado.

Até o momento, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) ainda não comentou oficialmente as denúncias apresentadas no relatório.

Fonte: KTLA