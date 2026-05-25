Procurador-geral da Califórnia denuncia condições "desumanas" em centros de detenção do ICE

O procurador-geral da Califórnia, Rob Bonta, divulgou um novo relatório denunciando condições consideradas “cruéis, desumanas e inaceitáveis” em centros de detenção de imigrantes administrados pelo ICE no estado.
O documento foi produzido pelo Departamento de Justiça da Califórnia após inspeções realizadas em sete instalações que operam sob contratos com o governo federal americano.
Entre os centros avaliados estão unidades localizadas em:
- Adelanto;
- Bakersfield;
- San Diego;
- Calexico;
- California City.
Segundo o relatório, quase 200 detidos e funcionários foram entrevistados durante a investigação.
Relatório aponta piora nas condições
De acordo com o documento:
- o número de imigrantes detidos aumentou 162% desde o relatório anterior, divulgado em 2024;
- muitos presos relataram falta de comida suficiente;
- houve denúncias de acesso precário à água potável;
- problemas médicos e falta de roupas adequadas também foram registrados.
O relatório ainda revelou que seis detidos morreram entre setembro de 2025 e março de 2026 dentro das instalações analisadas.
Para Rob Bonta, a situação se agravou devido à política migratória adotada pelo governo Donald Trump.
“Estamos vendo condições cruéis e desumanas como resultado da campanha agressiva de deportações em massa”, afirmou o procurador-geral.
Segundo ele, a recusa frequente em conceder liberdade sob fiança aumentou significativamente a superlotação nos centros de detenção.
Centros privados são alvo de críticas
Grande parte das unidades avaliadas é administrada por empresas privadas contratadas pelo ICE, incluindo:
- GEO Group;
- CoreCivic;
- Management & Training Corporation.
O relatório também informa que uma oitava unidade começou recentemente a receber imigrantes detidos na Califórnia.
Esta é a quinta investigação oficial conduzida pelo Departamento de Justiça da Califórnia sobre centros de detenção migratória no estado.
Até o momento, o Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) ainda não comentou oficialmente as denúncias apresentadas no relatório.
Fonte: KTLA