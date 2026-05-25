Projeto em Illinois quer proteger dados sobre imigração e cidadania de moradores

Proposta pretende limitar coleta e armazenamento de informações migratórias por empresas privadas

Um novo projeto de lei apresentado no estado de Illinois quer ampliar a proteção de dados pessoais relacionados à imigração e cidadania dos moradores.

A proposta, apresentada pela senadora estadual Celina Villanueva, do Partido Democrata, prevê incluir informações migratórias na lista oficial de dados pessoais protegidos pela legislação estadual.

Se aprovado, o projeto proibirá que grande parte das empresas privadas:

- coletem;

- armazenem;

- compartilhem;

- licenciem;

- ou divulguem informações sobre status imigratório e cidadania sem autorização.

O texto altera a atual Lei de Proteção de Informações Pessoais de Illinois.

Quais dados seriam protegidos?

A proposta considera como informação protegida:

- nacionalidade;

- país de origem;

- status de cidadania;

- situação migratória;

- direito legal de permanência nos Estados Unidos.

Atualmente, a legislação estadual já protege dados como:

- números de Seguro Social;

- registros médicos;

- informações biométricas.

O novo projeto colocaria dados migratórios no mesmo nível de proteção.

Empresas privadas seriam afetadas

As restrições valeriam principalmente para:

- varejistas;

- corporações;

- empresas de tecnologia;

- outras organizações privadas que armazenam dados pessoais.

Por outro lado, algumas instituições ficariam isentas das regras, incluindo:

- órgãos governamentais;

- universidades públicas e privadas;

- instituições financeiras.

Objetivo é evitar abusos e vazamentos

Defensores da proposta afirmam que o objetivo é reduzir riscos de:

- vazamentos de dados;

- uso indevido de informações migratórias;

- compartilhamento não autorizado.

O projeto foi apresentado em janeiro de 2026 e segue em análise na Assembleia Legislativa de Illinois.

Fonte: Yahoo!News