Protestos contra centro do ICE em Nova Jersey aumentam após governadora ser barrada em visita

Os protestos contra o centro de detenção de imigrantes Delaney Hall, em Newark, Nova Jersey, aumentaram nesta segunda-feira (26) após a governadora do estado, Mikie Sherrill, ser impedida de entrar na instalação administrada pelo ICE, a agência de imigração dos Estados Unidos.
Ao longo do dia, manifestantes bloquearam entradas do local e entraram em confronto com agentes federais equipados com roupas de choque.
Segundo autoridades, alguns protestantes lançaram objetos contra os agentes, que responderam usando spray de pimenta para dispersar a multidão.
Manifestantes tentaram impedir transferências de detidos
Os protestos se intensificaram quando agentes tentaram retirar um veículo do complexo.
Manifestantes formaram correntes humanas para bloquear a saída e chegaram a mover barreiras de concreto e barricadas para fechar outros acessos ao centro.
Em alguns momentos, participantes entraram em caçambas de lixo em busca de materiais para reforçar os bloqueios.
O senador democrata Andy Kim tentou reduzir a tensão no local e pediu que os manifestantes recuassem diante dos agentes.
Governadora denuncia falta de transparência
A governadora Mikie Sherrill participou do protesto durante a manhã, mas afirmou que teve seu pedido oficial de acesso ao centro negado pelo governo federal.
“Isso levanta sérias questões sobre o que eles estão tentando esconder da população”, declarou.
Sherrill voltou a criticar centros privados de detenção de imigrantes e pediu o fechamento do Delaney Hall.
Familiares denunciam maus-tratos
Desde sexta-feira, familiares de imigrantes detidos acusam o centro de manter pessoas em:
- condições insalubres;
- falta de atendimento médico adequado;
- alimentação insuficiente;
- tratamento desumano.
Uma das manifestantes, Gabriela Soto, grávida do terceiro filho, afirma que o marido foi retirado do local à força após ela participar dos protestos.
“Disseram que ele seria libertado, mas eu vi ele sendo jogado dentro de uma van”, afirmou.
O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) negou irregularidades e disse que o homem seria apenas transferido para outro centro de detenção.
DHS acusa governadora de “manobra política”
Em nota, o DHS classificou a visita da governadora como uma “manobra política no Memorial Day”.
O órgão afirmou ainda que:
- os detidos recebem três refeições diárias;
- têm acesso a água, roupas e higiene;
- contam com serviços médicos, odontológicos e psicológicos;
- possuem acesso a telefones para contato com familiares e advogados.
Já parlamentares democratas que visitaram o local contestaram as informações do governo federal.
Greve de fome começou na sexta-feira
Segundo os manifestantes, cerca de 300 detidos iniciaram uma greve de fome na sexta-feira em protesto contra as condições dentro do centro.
Desde então, políticos democratas de Nova Jersey, incluindo Andy Kim, Robert Menendez Jr. e outros congressistas, passaram a acompanhar a situação no local.
Fonte: CBS