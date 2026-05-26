Governo Trump manda ICE ampliar investigações contra advogados de imigração nos EUA

Memorando orienta ações agressivas contra suspeitas de fraudes em pedidos de asilo

O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS) determinou que advogados do ICE ampliem investigações e punições contra advogados de imigração acusados de apresentar pedidos fraudulentos de asilo.

A orientação foi enviada em um memorando interno assinado pelo principal advogado do DHS, James Percival, e obtido pela CBS News.

O documento ordena que os procuradores do ICE criem políticas de “forte combate à fraude” envolvendo processos migratórios.

Governo acusa advogados de abusarem do sistema de asilo

Segundo o memorando, o governo Trump considera que pedidos de asilo passaram a ser usados de forma excessiva por imigrantes sem direito legal ao benefício.

O texto afirma que alguns advogados orientariam clientes a:

- exagerar perseguições;

- omitir informações;

- apresentar declarações falsas;

- mentir durante audiências.

“Asilo foi criado para circunstâncias únicas e restritas”, escreveu Percival.

O documento também cita declarações de Donald Trump contra escritórios de advocacia e organizações que atuam na defesa de imigrantes.

ICE poderá aplicar multas e sanções

A nova diretriz não cria leis novas, mas amplia o uso de mecanismos já existentes contra suspeitas de fraude documental.

As punições podem incluir:

- multas de até US$ 4.730 por documento falso na primeira infração;

- até US$ 11.823 por documento em casos reincidentes;

- suspensão de advogados nos tribunais de imigração;

- expulsão da prática migratória;

- possíveis acusações criminais em casos graves.

O governo também poderá emitir ordens judiciais para impedir atuação de profissionais acusados de fraude.

Casos anteriores já levaram advogados à prisão

O governo americano já investigou grandes esquemas de fraude em pedidos de asilo nos últimos anos.

Entre os casos citados:

- advogados de Nova York que admitiram preparar pedidos falsos em 2023;

- um falso advogado na Flórida condenado a mais de 20 anos de prisão em 2021;

- um advogado do Queens condenado em 2019 por comandar um esquema fraudulento de asilo.

Entidades de imigração criticam medida

Associações de advogados e grupos de defesa de imigrantes afirmam que o governo tenta intimidar profissionais que atuam na defesa de solicitantes de asilo.

A American Immigration Lawyers Association classificou medidas semelhantes anunciadas anteriormente por Trump como “perigosas”.

Organizações afirmam que o objetivo seria reduzir contestações judiciais e dificultar o acesso de imigrantes à representação legal nos Estados Unidos.

Fonte: CBS