Governo Trump recua em regra que obrigaria imigrantes a deixar os EUA para obter green card

Após críticas, governo afirma que exigência não será aplicada automaticamente a todos os casos

O governo dos Estados Unidos recuou parcialmente da orientação que poderia obrigar imigrantes em situação temporária a deixar o país para concluir o processo de obtenção do green card.

Segundo informações divulgadas pelo jornal The New York Times nesta sexta-feira (29), o Departamento de Segurança Interna (DHS) afirmou que a medida não será aplicada de forma automática e que cada caso será analisado individualmente.

Na semana passada, o Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA (USCIS) havia informado que estrangeiros vivendo temporariamente no país precisariam retornar aos seus países de origem para solicitar a residência permanente, salvo em situações consideradas excepcionais.

O green card é o documento que garante ao imigrante o direito de morar e trabalhar permanentemente nos Estados Unidos.

O anúncio provocou forte reação de advogados de imigração e organizações de apoio a refugiados. O grupo HIAS alertou que a política poderia afetar vítimas de tráfico humano, crianças abusadas e outros imigrantes vulneráveis, forçando-os a retornar para locais de onde haviam fugido.

Após a repercussão negativa, o DHS declarou que o comunicado divulgado anteriormente tinha apenas o objetivo de “relembrar” agentes de imigração sobre uma autoridade já existente para avaliar solicitações caso a caso.

De acordo com o New York Times, pessoas que permaneceram nos EUA além do prazo permitido pelo visto estão entre os grupos que podem ser obrigados a finalizar o pedido de green card fora do país. A decisão ficará a cargo das autoridades de imigração.

O endurecimento das políticas migratórias tem marcado o novo mandato de Donald Trump. Em janeiro, o Departamento de Estado informou que mais de 100 mil vistos já haviam sido revogados desde o retorno do republicano à Casa Branca.

Outra medida recente foi a suspensão do Programa de Vistos de Diversidade, conhecido como “loteria do green card”. O governo tomou a decisão após a divulgação de que o autor de um ataque a tiros na Universidade Brown havia entrado nos Estados Unidos por meio do programa em 2017.

Na época, a então secretária do DHS, Kristi Noem, afirmou que a suspensão ocorreu por ordem direta de Trump.

“Estamos interrompendo imediatamente o programa para garantir que nenhum outro americano seja prejudicado por esse sistema desastroso”, declarou.

Criado para incentivar a imigração de pessoas vindas de países com baixa taxa de entrada nos Estados Unidos, o programa distribuía até 50 mil vistos permanentes por ano, segundo o USCIS.

Fonte: G1