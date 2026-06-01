Organização acusa governo Trump de tentar enfraquecer programa DACA

Grupo de defesa dos imigrantes afirma que atrasos, deportações e prisões estão dificultando renovações de proteção para jovens imigrantes

A Coalizão pelos Direitos Humanos dos Imigrantes (CHIRLA) acusou o governo Trump de tentar enfraquecer o programa DACA, criado durante a administração de Barack Obama para proteger jovens imigrantes levados aos Estados Unidos ainda crianças.

O programa, oficialmente chamado Deferred Action for Childhood Arrivals, existe há 14 anos e garante proteção contra deportação, além de autorização de trabalho, para centenas de milhares de imigrantes conhecidos como “Dreamers”.

Segundo a CHIRLA, o governo estaria utilizando atrasos administrativos, prisões, deportações e outras medidas para dificultar a renovação das permissões de trabalho e das proteções concedidas pelo programa.

“O que estamos vendo é uma decisão sistemática da administração de atrasar a renovação dessas permissões de trabalho e dessas proteções”, afirmou Angelica Salas, diretora-executiva da organização, durante uma coletiva de imprensa realizada nesta terça-feira (1º).

A entidade também informou que está promovendo clínicas e workshops para ajudar beneficiários do DACA a lidar com o processo de renovação dos documentos.

O DACA foi implementado em 2012 pelo então presidente Barack Obama e protege imigrantes que chegaram ilegalmente aos Estados Unidos ainda na infância, permitindo que estudem e trabalhem legalmente no país.

O programa segue enfrentando disputas judiciais e críticas de setores conservadores, enquanto organizações de defesa dos imigrantes alertam para o impacto das políticas migratórias mais rígidas sobre milhares de famílias.

Fonte: ABC