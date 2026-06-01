Trabalhador do Alabama pede decisão judicial para barrar operações do ICE em canteiros de obras

Americano nascido na Flórida diz ter sido detido três vezes após agentes questionarem autenticidade de seu REAL ID

Um trabalhador da construção civil do Alabama entrou na Justiça federal contra o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos (DHS), alegando ter sido detido repetidamente por agentes de imigração mesmo sendo cidadão americano.

Leo Garcia Venegas, de 26 anos, participou de uma audiência nesta quarta-feira (27) no Tribunal Distrital dos EUA em Mobile, no Alabama. Ele pede uma liminar que pode limitar operações de imigração em canteiros de obras na região.

Representado pelo Institute for Justice, Venegas acusa agentes do ICE de violarem direitos constitucionais ao realizarem abordagens e detenções sem justificativa adequada.

Nascido na Flórida e morador de Silverhill, no condado de Baldwin, Venegas vive no Alabama há 12 anos e trabalha na construção civil há seis.

A primeira detenção aconteceu em maio de 2025 durante uma operação do ICE em uma obra em Foley. Vídeos gravados por celular mostram agentes imobilizando Venegas enquanto colegas gritavam que ele era cidadão americano.

Segundo o processo, os agentes se recusaram a aceitar sua carteira REAL ID emitida pelo Alabama, afirmando que o documento era falso.

Venegas também alegou que apenas trabalhadores hispânicos foram abordados durante a operação, enquanto colegas brancos e negros não foram incomodados.

Seu irmão, que vivia ilegalmente no país, também foi preso na ação e posteriormente deportado para o México.

A segunda abordagem ocorreu em junho de 2025, quando agentes entraram em uma residência onde Venegas trabalhava sozinho instalando parafusos de concreto. Ele afirmou que apresentou sua identificação, mas os agentes disseram que isso “não importava” até confirmarem sua cidadania.

Já o terceiro episódio aconteceu em maio deste ano. Venegas contou que percebeu estar sendo seguido enquanto dirigia para casa. Ao estacionar, foi cercado por agentes do ICE, algemado nas mãos e nos pés e mantido detido por cerca de 30 minutos enquanto um cão farejador revistava seu veículo.

Apesar das três detenções, Venegas nunca foi acusado de qualquer crime.

Durante a audiência, outro trabalhador da construção civil, Gehovani Alvirde-Ruiz, relatou experiência semelhante. Mesmo apresentando green card e cartão do Seguro Social, agentes teriam dito que seus documentos “eram as melhores falsificações que já tinham visto”.

Os advogados de Venegas querem que a Justiça determine três restrições principais às operações do ICE:

- proibição de entrada em obras privadas sem mandado;

- impedimento de detenções sem suspeita individual específica;

- liberação imediata de pessoas que apresentem carteira REAL ID válida

O governo defendeu as operações e afirmou que os agentes precisam confirmar a cidadania mesmo quando um REAL ID é apresentado, alegando que imigrantes ilegais já conseguiram documentos válidos anteriormente.

O juiz federal Jeffery Beaverstock, indicado por Donald Trump, demonstrou preocupação com a forma como os agentes tratam documentos oficiais e questionou por que aeroportos conseguem validar REAL IDs com mais eficiência do que os próprios agentes de imigração.

Ao final da audiência, o magistrado disse que ainda precisa analisar diversos pontos antes de tomar uma decisão. A expectativa da defesa é que uma resposta judicial seja divulgada nas próximas semanas.

Fonte: Gulf Coast News