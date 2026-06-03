Nova Jersey ameaça fechar centro de detenção do ICE após denúncias de condições desumanas

Estado e cidade de Newark acionam Justiça para exigir acesso de inspetores de saúde ao centro Delaney Hall

Autoridades de Nova Jersey intensificaram a disputa judicial contra o centro de detenção de imigrantes Delaney Hall, em Newark, após denúncias de condições precárias enfrentadas por detentos no local administrado pelo ICE, agência federal de imigração dos Estados Unidos.

O procurador-geral do estado, Jennifer Davenport, e a governadora Mikie Sherrill anunciaram nesta terça-feira uma ação judicial contra o GEO Group, empresa privada contratada pelo governo federal para administrar a unidade. O objetivo é obrigar a companhia a permitir a entrada completa de inspetores estaduais de saúde no centro de detenção.

A cidade de Newark já havia processado a empresa em abril de 2025, alegando que o GEO Group realizou modificações estruturais em Delaney Hall sem a supervisão exigida pelas autoridades estaduais. Agora, o prefeito Ras Baraka afirmou que a ação será ampliada e poderá incluir um pedido formal de fechamento da unidade caso os inspetores continuem sendo impedidos de entrar.

Os protestos em frente ao centro se intensificaram desde 22 de maio, após relatos de que os cerca de 300 imigrantes detidos estariam recebendo alimentação inadequada, atendimento médico insuficiente e vivendo em condições consideradas insalubres.

Segundo Baraka, houve inclusive denúncias de que uma detenta sofreu um aborto espontâneo sem receber os cuidados médicos adequados.

“É extremamente preocupante. Isso nos obriga a ampliar nosso processo contra Delaney Hall”, afirmou o prefeito durante entrevista coletiva em frente à instalação.

A governadora Mikie Sherrill declarou que, se o GEO Group “não tem nada a esconder”, não haveria motivo legítimo para impedir a entrada completa dos fiscais de saúde.

De acordo com o estado, inspetores do Departamento de Saúde de Nova Jersey tentaram visitar a unidade em 28 de maio, mas tiveram acesso limitado. Áreas consideradas essenciais — como enfermaria, dormitórios, banheiros e chuveiros — teriam sido vetadas pela administração do centro.

O Departamento de Segurança Interna dos EUA (DHS) reagiu à ação judicial chamando o processo de “frívolo”. Em comunicado divulgado na rede X, o órgão afirmou que Delaney Hall cumpre todas as leis estaduais e locais e que os detentos recebem alimentação adequada, água, cobertores, atendimento médico e acesso a familiares e advogados.

O secretário do DHS, Markwayne Mullin, também já havia negado anteriormente as acusações sobre más condições no local.

Enquanto isso, manifestações continuam acontecendo do lado de fora da unidade. Em alguns dias, confrontos entre manifestantes e agentes federais resultaram no uso de gás lacrimogêneo e cassetetes. Diversas pessoas foram presas, algumas acusadas de agredir agentes federais.

Autoridades democratas de Nova Jersey criticaram a resposta do governo federal e pediram redução da tensão nos protestos. Um toque de recolher foi imposto na região desde domingo à noite.

A prefeitura informou que pretende recorrer rapidamente à Justiça caso o acesso dos inspetores continue sendo negado.

Fonte: ABC