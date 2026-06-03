Novo site da Casa Branca sobre "aliens" gera polêmica por atacar imigrantes ilegais

Página usa estética de ficção científica e linguagem inspirada em UFOs para promover política migratória de Trump

Um novo site lançado pela Casa Branca chamou atenção nas redes sociais ao sugerir inicialmente conteúdos sobre extraterrestres e UFOs — mas, na prática, a página é uma campanha contra imigração ilegal promovida pelo governo do presidente Donald Trump.

O portal, chamado aliens.gov, exibe frases em verde neon sobre um fundo estrelado, com estética inspirada na série “Arquivo X” (“The X-Files”). Logo na abertura, o site afirma: “Eles andam entre nós”, acompanhado da palavra “desclassificado”.

Apesar da aparência ligada a teorias sobre alienígenas, o conteúdo rapidamente deixa claro que o alvo são imigrantes em situação irregular nos Estados Unidos.

“Esses ‘Aliens’ são os milhões de ILEGAIS… Deportem todos”, diz a página. Em outro trecho, o site afirma: “Eles não eram homenzinhos verdes”.

A iniciativa gerou críticas imediatas de pesquisadores, especialistas em comunicação e defensores dos direitos dos imigrantes, que acusam o governo de utilizar linguagem desumanizante e propaganda política oficial.

O termo “alien” é historicamente utilizado na legislação americana para se referir a estrangeiros ou não cidadãos desde o século XVIII. No entanto, críticos afirmam que a associação deliberada com extraterrestres amplia o medo e a hostilidade contra imigrantes.

Ernesto Castañeda, diretor do Centro de Estudos Latino-Americanos da American University, classificou a estratégia como “desumanizante”.

“Comparar imigrantes a extraterrestres cria medo e pode incentivar violência e crimes de ódio”, afirmou.

O site também utiliza linguagem considerada ofensiva por ativistas. Em um dos trechos, a página se refere aos imigrantes com o pronome “it” (“isso”), normalmente usado para objetos.

“Se você testemunhou uma abdução alienígena, não se preocupe. Nós cuidaremos disso… e devolveremos isso com segurança ao seu lugar de origem”, afirma o texto.

Especialistas também apontaram possíveis elementos de propaganda autoritária na comunicação do governo. Para Shannon McGregor, professora da Universidade da Carolina do Norte, a página reforça a ideia de que apenas Trump poderia “salvar” o país de uma suposta “invasão”.

O site ainda apresenta estatísticas sobre detenções e “encontros” com imigrantes ilegais, mas sem explicar claramente a origem ou metodologia dos dados exibidos. Pesquisadores afirmam que alguns números parecem inconsistentes com registros públicos do Departamento de Segurança Interna (DHS).

Outro detalhe que chamou atenção foi a possibilidade de que partes do portal tenham sido criadas com ferramentas de inteligência artificial. O código-fonte da página contém comentários típicos de sistemas automatizados de geração de código, como instruções de espaçamento e organização visual.

A Casa Branca não respondeu oficialmente às perguntas sobre o uso de IA na criação do site nem explicou por que escolheu esse formato para a campanha migratória.

O lançamento acontece poucos dias após Trump divulgar novos documentos governamentais relacionados a possíveis encontros extraterrestres, o que inicialmente levou muitos internautas a acreditarem que o site trataria de UFOs e vida alienígena.

Fonte: NPR