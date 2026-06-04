Senado dos EUA avança pacote bilionário para ICE, mas proposta enfrenta resistência

Republicanos retomam votação após governo Trump desistir de fundo polêmico do Departamento de Justiça

Senadores republicanos avançaram nesta quarta-feira (4) com um pacote bilionário de financiamento para reforçar a atuação da imigração nos Estados Unidos, incluindo recursos para o ICE (Immigration and Customs Enforcement) e a Patrula de Fronteira (CBP).

A proposta havia sido travada antes do recesso do Memorial Day devido à polêmica envolvendo um fundo do Departamento de Justiça apelidado de “anti-weaponization fund”, criado para indenizar pessoas que alegassem terem sido alvo injusto do governo Biden.

O projeto avançou em votação partidária no Senado e agora entra em uma fase de até 20 horas de debate, seguida por uma longa sessão de votações conhecida como *vote-a-rama*, na qual senadores podem apresentar número ilimitado de emendas.

O avanço só aconteceu após o procurador-geral interino Todd Blanche afirmar publicamente, durante audiência no Congresso, que o governo Trump não seguirá adiante com o fundo controverso.

“O governo não está levando esse fundo adiante. Ponto final”, declarou Blanche.

A fala ajudou a reduzir a resistência dentro do próprio Partido Republicano, já que vários senadores conservadores ameaçavam barrar o pacote enquanto não houvesse garantias sobre o encerramento definitivo do programa.

O líder da maioria no Senado, John Thune, afirmou que os comentários de Blanche foram suficientes para tranquilizar boa parte dos parlamentares republicanos.

Mesmo assim, ainda existem obstáculos para a aprovação final do projeto.

Alguns republicanos continuam exigindo garantias por escrito de que o fundo realmente será encerrado permanentemente. O senador Thom Tillis afirmou que pretende apresentar uma emenda para proibir oficialmente qualquer retomada futura do programa.

Democratas também prometem usar o processo de votação para pressionar os republicanos com emendas politicamente delicadas, incluindo propostas para eliminar definitivamente o fundo “anti-weaponization”.

Além da controvérsia sobre o fundo, outra proposta do governo Trump já foi retirada do pacote: um pedido de US$ 1 bilhão para medidas de segurança ligadas à reforma da Ala Leste da Casa Branca e ao novo salão de eventos planejado por Trump.

A parlamentar responsável pelas regras do Senado concluiu que esse financiamento não poderia ser incluído no projeto dentro das normas do processo de reconciliação orçamentária.

Mesmo fora do texto principal, democratas ainda devem apresentar emendas tentando barrar formalmente qualquer verba para o projeto do salão da Casa Branca.

O pacote usa o mecanismo de “reconciliação”, que permite aprovação por maioria simples no Senado, sem necessidade dos tradicionais 60 votos, mas limitado a temas fiscais e orçamentários.

Se aprovado com alterações, o texto precisará retornar à Câmara antes de seguir para a assinatura do presidente Donald Trump.

Fonte: ABC