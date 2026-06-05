Senado aprova pacote bilionário para financiar ICE por 3 anos, apesar de polêmica sobre fundo do DOJ

Medida garante cerca de US$ 70 bilhões para imigração e fiscalização de fronteiras até o fim do governo Trump

O Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de reconciliação orçamentária que destina cerca de US$ 70 bilhões para financiar o ICE (Immigration and Customs Enforcement) e a Patrulha de Fronteira pelos próximos três anos, até o fim do governo Donald Trump.

A proposta foi aprovada por 52 votos a 47 após uma longa maratona de votações que atravessou a madrugada de quinta para sexta-feira. Apenas uma republicana, a senadora Lisa Murkowski, do Alasca, votou com os democratas contra o projeto. O texto agora segue para votação na Câmara dos Representantes.

Os republicanos utilizaram o mecanismo de “budget reconciliation”, que permite aprovar medidas orçamentárias com maioria simples, evitando a necessidade de votos democratas.

A votação foi marcada por forte debate em torno do chamado “anti-weaponization fund”, um fundo proposto pelo Departamento de Justiça (DOJ) para compensar pessoas que alegam ter sido perseguidas politicamente pelo governo federal.

O fundo gerou resistência até entre republicanos e chegou a atrasar a tramitação do pacote antes do recesso do Memorial Day. Apesar de o procurador-geral interino Todd Blanche afirmar nesta semana que o governo “não seguirá adiante” com o fundo, ele se recusou a formalizar a decisão por escrito, aumentando a desconfiança de alguns senadores.

Durante a sessão, democratas apresentaram diversas emendas para eliminar ou limitar o fundo, mas nenhuma conseguiu aprovação suficiente.

Outro tema polêmico foi a retirada de US$ 1 bilhão inicialmente previstos para reforçar a segurança da Casa Branca durante a reforma da Ala Leste e a construção de um novo salão de festas planejado por Trump. O valor acabou removido do texto final após pressão de senadores republicanos.

O pacote aprovado faz parte das negociações para concluir o orçamento fiscal de 2026, após meses de impasses no Congresso e paralisações parciais do governo federal.

Fonte: CBS