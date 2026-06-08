Brasileiro acusado de atropelamento fatal em Massachusetts é transferido para custódia do ICE

O brasileiro Guilherme Campos Candido, de 23 anos, acusado de envolvimento em um atropelamento fatal seguido de fuga em Lowell, Massachusetts, foi transferido para a custódia do Departamento de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE).

Segundo registros judiciais, Candido se declarou inocente da acusação de deixar o local de um acidente com vítima fatal durante audiência realizada no Lowell District Court. O caso está relacionado à morte de Leah Kahare, de 29 anos, atingida na noite de 24 de maio na Pawtucket Boulevard.

De acordo com o Ministério Público do condado de Middlesex, policiais encontraram a vítima caída na rua após o motorista fugir do local. Leah foi levada a um hospital da região, mas não resistiu aos ferimentos.

As investigações utilizaram imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo envolvido no acidente, um Ford Explorer registrado no nome de Candido. Um mandado de prisão foi emitido em 26 de maio, e o brasileiro se entregou à polícia no mesmo dia.

Durante a audiência, o juiz determinou fiança de US$ 7.500 e impôs medidas restritivas, incluindo prisão domiciliar, monitoramento por GPS, proibição de dirigir e entrega do passaporte.

Após a prisão, o ICE solicitou a transferência do brasileiro para custódia federal de imigração. Segundo a agência, Candido entrou ilegalmente nos Estados Unidos em abril de 2022, chegou a ser detido por agentes da Patrulha de Fronteira, mas acabou liberado no país.

Desde 28 de maio, ele está detido no Strafford County Department of Corrections, em Dover, New Hampshire, unidade que mantém contrato com o ICE para abrigar imigrantes sob custódia federal.

A defesa do brasileiro, representada pela advogada de imigração Robin Gagne, entrou com um pedido de habeas corpus, instrumento jurídico usado para contestar prisões consideradas ilegais ou inconstitucionais e solicitar a libertação imediata do detido.

Até o momento, não foram divulgadas novas informações sobre o andamento do caso.

Fonte: MassLive