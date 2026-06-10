ICE inclui brasileiro em lista de criminosos considerados "os piores dos piores" após prisão nos EUA

Brasileiro condenado por estupro e agressão em Massachusetts foi citado em comunicado oficial da agência de imigração americana

O Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos Estados Unidos (ICE) divulgou nesta semana uma nova lista de prisões envolvendo imigrantes condenados por crimes violentos, classificados pela agência como “the worst of the worst” (“os piores dos piores”).

Entre os nomes citados está o brasileiro Felipe Richard Sa De Jesus, preso em Massachusetts após condenações relacionadas a estupro, estrangulamento e agressão com arma perigosa.

Segundo o comunicado oficial do ICE, as prisões ocorreram em 2 de junho e envolveram imigrantes condenados por crimes como estupro, agressão sexual, assalto e roubo.

“Oficiais do ICE realmente são os melhores entre os melhores. Eles colocam suas vidas em risco todos os dias para prender os piores criminosos”, afirmou Lauren Bis, secretária assistente interina da agência.

Brasileiro foi condenado em Massachusetts

De acordo com o ICE, Felipe Richard Sa De Jesus é um imigrante brasileiro sem status legal nos Estados Unidos.

A agência informou que ele foi condenado em Norwood, Massachusetts, pelos crimes de:

- estupro;

- estrangulamento ou sufocamento;

- agressão e violência com arma perigosa.

O comunicado não divulgou detalhes adicionais sobre a prisão ou o histórico do caso.

Outros presos incluem condenados por crimes sexuais e roubo

Além do brasileiro, o ICE também citou outros imigrantes presos na operação:

- Omar Blas-Pineda, do México, condenado por agressão sexual predatória em Illinois;

- Said Salat Yarow, do Quênia, condenado por agressão sexual no Texas;

- Emmanuelle Bonilla-Munoz, do México, condenado por agressão no Texas;

- Christhian Meza, do Peru, condenado por roubo em Nova York.

ICE reforça discurso de endurecimento migratório

A divulgação faz parte da estratégia do governo Trump de destacar ações de imigração voltadas à prisão e deportação de imigrantes condenados por crimes graves.

Nos últimos meses, o ICE tem intensificado operações e ampliado campanhas públicas para reforçar o discurso de segurança pública ligado à política migratória da atual administração.

