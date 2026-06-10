Mineiro é morto a tiros nos EUA e polícia investiga possível motivação do crime

Samuel Souza Dias, natural de Ipaba (MG), foi assassinado na Filadélfia; suspeito teria fugido de jet ski pelo rio Delaware

Um brasileiro natural de Minas Gerais foi morto a tiros no último domingo (7) na cidade da Filadélfia, nos Estados Unidos. A vítima foi identificada como Samuel Souza Dias, de 30 anos, natural de Ipaba, no Vale do Rio Doce.

Segundo a polícia local, o crime aconteceu por volta das 17h em uma movimentada rampa de embarcações na Avenida Princeton, no bairro Tacony, às margens do rio Delaware.

Samuel foi encontrado já sem vida dentro de uma caminhonete branca estacionada no local. O veículo estava com um jet ski acoplado.

Vítima foi atingida na cabeça e nas costas

De acordo com o capitão Timothy Stephan, da Polícia da Filadélfia, Samuel foi atingido por diversos disparos.

“Ele foi baleado várias vezes na cabeça e nas costas. Os paramédicos o declararam morto no local”, afirmou o policial.

Testemunhas relataram que o suspeito fugiu pela água utilizando um jet ski logo após os disparos.

A esposa da vítima e outras pessoas que estavam no local presenciaram o assassinato.

Polícia enfrenta dificuldade com idioma durante investigação

Segundo a emissora americana 6ABC Action News, investigadores ainda trabalham na coleta de depoimentos e enfrentam dificuldades por conta da barreira do idioma.

Apesar disso, a polícia informou que:

- o suspeito já foi identificado pelas testemunhas;

- vítima e atirador se conheciam anteriormente.

Até o momento, as autoridades não divulgaram detalhes sobre a motivação oficial do crime.

Informações sobre possível vingança circulam nas redes sociais

Após a divulgação da morte de Samuel, começaram a circular nas redes sociais informações ligando o brasileiro ao assassinato de um adolescente de 14 anos ocorrido em fevereiro de 2019, no centro de Ipaba, em Minas Gerais.

Publicações apontam a hipótese de que o crime na Filadélfia possa ter sido motivado por vingança, já que o irmão do adolescente assassinado estaria vivendo nos Estados Unidos.

No entanto, a polícia americana ainda não confirmou oficialmente essa linha de investigação.

O caso segue em apuração pelas autoridades da Filadélfia.

Fonte: Metrópoles