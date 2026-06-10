Brasileiro com doença rara é libertado após quase cinco meses detido em centro do ICE nos EUA

Emanuel Rodrigues afirma que ficou isolado, sem tratamento adequado e impedido de usar muletas dentro do controverso centro de detenção Delaney Hall

O brasileiro Emanuel Rodrigues, imigrante detido pelo ICE (Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas dos EUA), foi libertado nesta quinta-feira após passar quase cinco meses em isolamento dentro do centro de detenção Delaney Hall, em Nova Jersey.

Emanuel havia sido preso em 22 de dezembro de 2025 e sofria de rabdomiólise, uma condição rara e potencialmente fatal que provoca a degradação das fibras musculares e pode comprometer severamente a mobilidade.

Por causa da doença, ele não consegue andar sem auxílio.

Brasileiro relata isolamento e falta de cuidados médicos

Segundo Emanuel, durante o período em que esteve detido, agentes chegaram a impedir o uso de suas muletas, o que teria provocado uma queda.

Ele também denunciou condições desumanas dentro da unidade, incluindo:

- alimentação estragada;

- presença de vermes na comida;

- falta de tratamento médico adequado;

- longos períodos de isolamento.

As denúncias fazem parte de uma série de relatos feitos por detentos do Delaney Hall, que vêm sendo alvo de críticas de organizações de direitos humanos e parlamentares democratas.

Emanuel afirmou ainda que não teve autorização para conversar com congressistas durante uma inspeção oficial realizada semanas atrás no centro de detenção.

Caso ganhou repercussão após denúncia pública

A situação do brasileiro ganhou visibilidade após reportagens e pressão de grupos de defesa dos imigrantes.

Segundo Emanuel, após a divulgação do caso, o deputado americano Rob Menendez visitou pessoalmente o centro para acompanhar sua situação.

“Depois de encontrar Emanuel várias vezes, confrontar o ICE sobre seu caso e ajudar a tornar sua história pública, ele finalmente foi libertado”, declarou o congressista em nota.

Menendez também afirmou que continuará pressionando pelo fechamento da unidade.

ICE nega isolamento

Em declarações anteriores, um porta-voz do ICE afirmou que Emanuel “não estava em isolamento”, mas sim em “observação médica” para garantir sua segurança e saúde.

A agência também declarou que todos os detentos recebem atendimento médico completo e acesso a cuidados emergenciais 24 horas por dia.

Emanuel contestou a versão.

“O que eles dizem não é verdade”, afirmou o brasileiro semanas antes da libertação.

Encontro emocionante marcou saída do centro

Ao deixar o Delaney Hall em uma cadeira de rodas, Emanuel segurava uma Bíblia e um terço branco no pescoço.



“Deus é bom”, repetia emocionado enquanto era recebido pela esposa, Anna Lucas, ativistas e líderes religiosos.



Segundo relatos no local, Anna caiu de joelhos ao reencontrar o marido após meses de detenção.



Emanuel afirmou que o ICE tentava esconder sua condição de saúde para evitar repercussão negativa.



“O ICE não queria que as pessoas soubessem que havia uma pessoa doente como eu lá dentro”, declarou.



Durante o período em que esteve isolado, o brasileiro fez desenhos para retratar o sentimento vivido na prisão.



“É o fundo de um poço”, explicou ao mostrar uma ilustração feita por ele. “Era assim que eu me sentia lá dentro.”

Fonte: NJ

