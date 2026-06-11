Prisões de imigrantes disparam na Flórida com apoio de polícias locais e estaduais

Número de detenções mais que triplicou desde o início do segundo mandato de Trump; organizações denunciam abordagens em paradas de trânsito e falta de transparência sobre as operações.

A Flórida registrou um forte aumento nas prisões relacionadas à imigração desde o início do segundo mandato do presidente Donald Trump. Dados analisados pela Associated Press mostram que quase 39 mil imigrantes foram presos entre janeiro de 2025 e março de 2026, mais de três vezes o total registrado no mesmo período anterior, durante o governo Biden.

O estado se tornou um dos principais parceiros do governo federal na aplicação das leis de imigração, com 347 agências estaduais e locais participando de acordos conhecidos como 287(g), que permitem que policiais locais atuem em colaboração com o ICE (Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA).

Advogados de imigração e grupos de defesa dos imigrantes afirmam que muitas detenções começam com infrações de trânsito consideradas menores, como problemas em placas ou lanternas dos veículos. Em alguns casos, familiares dos detidos alegam que as abordagens ocorreram sob pretextos questionáveis.

A expansão das operações também tem gerado debates sobre transparência. Diversas agências da Flórida passaram a negar pedidos de acesso a relatórios policiais e imagens de câmeras corporais, alegando orientação do Departamento de Segurança Interna (DHS). Críticos argumentam que a prática pode entrar em conflito com a tradicional Lei de Transparência Pública da Flórida.

Enquanto isso, o programa 287(g) cresce em todo o país. O número de acordos passou de 135 em 20 estados antes do segundo mandato de Trump para mais de 1.700 em 41 estados e territórios, ampliando significativamente a participação de forças policiais locais na fiscalização imigratória.

Fonte: NBC