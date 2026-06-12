Manifestante anti-ICE é condenado a 30 meses de prisão por agredir agente federal em Portland

Homem admitiu ter lançado uma pedra que atingiu um oficial durante protesto contra políticas de imigração nos Estados Unidos.

Um homem acusado de agredir um agente federal durante manifestações em frente ao prédio do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE), em Portland, Oregon, foi condenado a 30 meses de prisão nesta quinta-feira.

Robert Jacob Hoopes se declarou culpado, por meio de um acordo judicial, da acusação de agressão agravada contra um funcionário federal utilizando uma arma perigosa. Segundo documentos do processo, ele lançou uma pedra que atingiu um agente na cabeça durante um protesto realizado em junho do ano passado.

O impacto provocou um corte acima do olho do oficial, que precisou receber atendimento médico.

Além da pena de prisão, a juíza federal Adrienne Nelson determinou três anos de liberdade supervisionada após o cumprimento da sentença e ordenou o pagamento de mais de US$ 8 mil em restituição pelos danos causados.

Em nota, o procurador federal do Distrito de Oregon, Scott Bradford, afirmou que o caso serve como um alerta.

“Violência não é protesto. Quando alguém ultrapassa esse limite e agride um agente federal, será processado”, declarou.

O caso faz parte de uma série de ações judiciais movidas pelo Departamento de Justiça contra manifestantes acusados de atacar agentes federais durante protestos relacionados às políticas de imigração do governo Trump.

O prédio do ICE em Portland tem sido palco frequente de manifestações desde o ano passado, com protestos recorrentes contra deportações e operações de fiscalização migratória. Em alguns episódios, confrontos entre manifestantes e forças de segurança resultaram em prisões, acusações criminais e danos ao patrimônio público.

Fonte: ABC