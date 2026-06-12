Influenciadores e jornalistas podem ser deportados durante a Copa? Entenda o que é real e o que é exagero

Uma informação que circula nas redes sociais tem causado preocupação entre influenciadores digitais, criadores de conteúdo e profissionais da imprensa que pretendem acompanhar a Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos.

As publicações afirmam que qualquer estrangeiro que produzir conteúdo durante o Mundial poderá ser deportado. A afirmação, porém, precisa de contexto.

O alerta realmente foi divulgado por autoridades americanas. Em comunicado citado pela agência espanhola EFE e reproduzido por veículos internacionais, o Departamento de Segurança Interna (DHS) e a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos (CBP) informaram que estrangeiros que entram no país com visto de turismo não podem utilizar a viagem para exercer atividades profissionais remuneradas.

Segundo o posicionamento das autoridades, quando o objetivo principal da viagem é produzir conteúdo monetizado para redes sociais, como YouTube, TikTok, Instagram ou Facebook, a atividade pode ser considerada trabalho e exigir um visto apropriado.

A regra não foi criada especificamente para a Copa do Mundo. As restrições já fazem parte das normas migratórias americanas e se aplicam a qualquer visitante que utilize um visto de turista para exercer atividade profissional sem autorização.

Especialistas destacam que existe diferença entre um turista que registra sua experiência pessoal durante os jogos e um profissional que viaja aos Estados Unidos com finalidade comercial, realizando cobertura, publicidade, produção de conteúdo patrocinado ou geração de renda vinculada à sua presença no país.

Outro ponto que tem gerado dúvidas é a situação dos jornalistas. A cobertura profissional de eventos para veículos de comunicação possui regras migratórias específicas e, dependendo da atividade exercida, pode exigir credenciamento e documentação adequada. Por isso, profissionais da imprensa devem consultar orientação jurídica ou migratória antes da viagem.

As autoridades americanas afirmam que violações às condições do visto podem resultar em cancelamento do documento, remoção do país e restrições para futuras entradas nos Estados Unidos.

Apesar da repercussão, até o momento não foi anunciada nenhuma proibição geral para turistas filmarem, fotografarem ou publicarem conteúdo sobre a Copa do Mundo em suas redes sociais. O foco do governo está em atividades consideradas profissionais ou geradoras de renda incompatíveis com o status de turista.

Com a expectativa de milhões de visitantes para o Mundial de 2026, especialistas recomendam que influenciadores, criadores de conteúdo e profissionais de mídia verifiquem previamente qual é o enquadramento migratório adequado para suas atividades, evitando problemas durante a entrada ou permanência no país.